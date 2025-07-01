Bafra Zembilli Sergisi

Bafra’nın kültürel simgelerinden biri olan zembil geleneğini yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan sergiyi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ziyaret etti. Ziyarete aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun eski Milletvekili ve Ay Pi AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Bafra TSO önceki dönem başkanlarından Rızvan Aksoy, İSGİD Genel Başkanı Fatih Aşçı, İSGİD Başkan Yardımcısı Harun Şener ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bafra Kosovalı Derneği Başkanı Cem Dere, iş insanı Orhan Şener ve beraberindeki davetliler de eşlik etti.

Katılımcılar, sergide yer alan el emeği zembil örneklerini ve yapım süreçlerini inceleyerek, ürünlerin hazırlanmasında kullanılan doğal malzemeler hakkında bilgi aldı. Sergi alanında görevli uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmelerde, Bafra Zembili’nin tarihi geçmişi, üretim teknikleri ve kullanım alanları aktarıldı.