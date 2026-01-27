BAFTA adayları bugün açıklanıyor: Hangi yapımlar öne çıkıyor?
Sinners ve One Battle After Another, 12’şer adaylıkla BAFTA yarışının ortak liderleri olabilir. Bu iki filmi, Hamnet, Marty Supreme ve Sentimental Value gibi prestijli yapımların oluşturduğu bir grup takip ediyor
BAFTA, geçen hafta duyurulan Oscar adaylıklarının ardından, bu yılki ödül sezonunda kısa listelerini açıklayan son büyük kurum olacak.
Hamnet, Sinners ve One Battle After Another’ın adaylıklarda öne çıkması beklenirken, KPop Demon Hunters ise uygunluk kuralları nedeniyle yarış dışında kalacak.
Oscar adaylıklarında, Ryan Coogler’ın yönettiği Sinners, 16 adaylık alarak tek bir filmin kazandığı en yüksek adaylık sayısı rekorunu kırmıştı. Ancak bu ölçekte bir hakimiyetin, 9 Ocak’ta uzun listelerini duyuran British Academy of Film and Television Arts’ın nihai adaylarında tekrarlanması beklenmiyor.
Aday olması muhtemel filmlerin büyük bölümü Oscar’larla örtüşse de, İngiliz yeteneklere ayrılmış özel kategoriler sayesinde BAFTA’larda Birleşik Krallık yapımlarının temsili daha güçlü olacak.
BAFTA’lar, birçok kategoride beş yerine altı aday belirleyebilmesi nedeniyle Oscar’lara kıyasla daha fazla film ve oyuncuyu aday gösterebiliyor.
BAFTA Film Ödülleri töreni, Alan Cumming’in sunumuyla 22 Şubat Pazar günü Londra’da düzenlenecek.
Öne çıkan filmler hangileri?
Oksijen'in Variety'den derlediği habere göre ödül sezonuna yeni dahil olanlar için, BAFTA uzun listelerinde en çok adı geçen filmler ve konuları kısaca şöyle:
One Battle After Another: Beyaz ırkçı bir grup tarafından kaçırılan kızını kurtarmak için eski yoldaşlarıyla yeniden bir araya gelen eski bir devrimciyi konu alıyor.
Hamnet: Maggie O'Farrell’ın romanından uyarlanan film, bir aile trajedisinin William Shakespeare’in en ünlü oyunlarından birini yazmasına nasıl ilham verdiğini ele alıyor.
Sinners: Vampir korkusu ile blues müziğini birleştiren yapım, 1930’lar Mississippi’sinde bir eğlence mekânı açmaya çalışan ikiz kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.
Marty Supreme: 1950’ler New York’unda adını duyurmaya çalışan genç bir masa tenisi oyuncusunun mücadelesini konu alıyor.
Bugonia: Bir akrabanın ölümünden sorumlu tuttukları ilaç şirketi CEO’sunu kaçıran iki kuzenin hikâyesi.
Frankenstein: Mary Shelley’nin 1818 tarihli romanına yeni bir yorum getiriyor.
Sentimental Value: Annelerinin ölümünün ardından, geri dönüş planları yapan yönetmen babalarıyla yeniden bağ kuran iki kız kardeşi merkezine alıyor.
Wicked: For Good: 1939 yapımı The Wizard of Oz öncesinde Elphaba ile Glinda’nın hikâyesini tamamlıyor.
Britanya ağırlığı
Oscar’larla büyük ölçüde örtüşse de, BAFTA’larda Britanyalı ve İrlandalı oyuncuların adaylık şansı daha yüksek.
“En İyi Britanya Filmi” ve “En İyi Britanya Çıkışı” gibi kategoriler bu temsili güçlendiriyor.
Tarihsel olarak BAFTA, adaylıkları daha dengeli dağıtmasıyla biliniyor. En çok adaylık rekoru hâlâ Richard Attenborough’un Gandhi (1982) filmiyle aldığı 16 adaylıkta.
Aday olması beklenen Britanya yapımları arasında, 1980’ler İskoçyası’nda Tourette sendromuyla büyüyen bir genci anlatan I Swear ve eksantrik bir piyango kazananının sevdiği müzik grubunu yeniden bir araya getirme çabasını konu alan The Ballad of Wallis Island bulunuyor.
Uzun listede yer alan diğer Britanya filmleri arasında Pillion, H is for Hawk, The Choral, 28 Years Later, Ballad of a Small Player, Die My Love, Hamnet, Steve, Goodbye June, Warfare, Mr Burton, The Roses ve Bridget Jones: Mad About The Boy da var.
Bu filmlerde rol alan Cillian Murphy, Carey Mulligan, Emily Watson, Andrea Riseborough ve Brenda Blethyn gibi isimler, başka ödüllerde yer almasalar bile bireysel adaylıklar elde edebilir.
KPop Demon Hunters neden yok?
Netflix yapımı KPop Demon Hunters, geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmasına rağmen BAFTA’ya uygun bulunmadı.
Film, Birleşik Krallık’ta sinema gösterimi yapılmadan doğrudan Netflix’te yayımlandığı için yarışma dışı kaldı. Buna karşın, Oscar’larda animasyon ve özgün şarkı dallarında favoriler arasında gösteriliyor.
Erkek oyuncu yarışında rekor ihtimali
“En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde önemli bir dönüm noktası gündemde. Leonardo DiCaprio’nun One Battle After Another ile aday gösterilmesi halinde, bu onun kariyerindeki yedinci BAFTA adaylığı olacak.
Bu sayı, Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon ve Laurence Olivier’in elinde bulunan tüm zamanların BAFTA rekoruna eşit olacak.
Yükselen Yıldızlar ve olası sürprizler
Daha önce açıklanan 2026 Rising Star adayları arasında Miles Caton (Sinners), Archie Madekwe (Lurker), Robert Aramayo (I Swear), Posy Sterling (Lollipop) ve Chase Infiniti (One Battle After Another) bulunuyor.
Olası sürprizler ve dışarıda kalmalar da gündemde. Guillermo del Toro’nun Frankenstein’ının, dokuz Oscar adaylığına rağmen BAFTA’da “En İyi Film”e giremeyebileceği konuşuluyor.
Beş adayla sınırlı kategori nedeniyle bazı büyük yapımların dışarıda kalması kaçınılmaz görülüyor.
BAFTA’lar Oscar yarışını ne kadar gösteriyor?
BAFTA Film Ödülleri, çoğu zaman Oscar sonuçları için güçlü bir gösterge kabul ediliyor. Geçen yıl BAFTA’da oyunculuk ödülü kazanan isimlerin tamamı Oscar’da da zafere ulaşmıştı. Son 15 yılın 13’ünde BAFTA “En İyi Erkek Oyuncu” kazananı, Oscar’da da aynı başarıyı tekrarladı.
Her ne kadar Golden Globe Awards ve diğer törenler farklı tercihler yapabilse de, BAFTA sonuçları Akademi üyelerinin eğilimlerini en iyi yansıtan göstergelerden biri olarak görülüyor.
Ancak geçen yıl “En İyi Film” ödülünde BAFTA’nın Conclave’i seçmesine karşın Oscar’ın Anora’yı tercih etmesi, bu ilişkinin her zaman birebir olmadığını da hatırlatıyor.
Adaylık tahminleri
Variety'nin adaylıklara dair tahminleri şöyle:
En İyi Film
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Yedek: Bugonia
En İyi Britanya Filmi
28 Years Later
Ballad of a Small Player
The Ballad of Wallis Island
The Choral
Die My Love
Goodbye June
Hamnet
I Swear
Pillion
Steve
Yedek: Bridget Jones: Mad About the Boy
Britanya- En İyi İlk Film
My Father’s Shadow
Mother Vera
Ocean with David Attenborough
Pillion
Urchin
Yedek: The Ceremony
Çocuk ve Aile Filmi
Arco
How to Train Your Dragon
Little Amelie
Zootropolis 2
Yedek: Lilo & Stitch
İngilizce Olmayan En İyi Film
It Was Just an Accident
Nouvelle Vague
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
Yedek: The Voice of Hind Rajab
Belgesel
Apocalypse in the Tropics
The Librarians
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Riefenstahl
Yedek: 2000 Meters to Andriivka
Animasyon Film
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
Little Amelie
Zootropolis 2
Yedek: The Bad Guys 2
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
Ryan Coogler — Sinners
Yorgos Lanthimos — Bugonia
Josh Safdie — Marty Supreme
Joachim Trier — Sentimental Value
Chloé Zhao — Hamnet
Yedek: Kaouther Ben Hania — The Voice of Hind Rajab
Özgün Senaryo
Blue Moon — Robert Kaplow
I Swear — Kirk Jones
Marty Supreme — Ronald Bronstein, Josh Safdie
Sentimental Value — Joachim Trier, Eskil Vogt
Sinners — Ryan Coogler
Yedek: It Was Just an Accident
Uyarlama Senaryo
Bugonia — Will Tracy
Frankenstein — Guillermo del Toro
Hamnet — Maggie O’Farrell, Chloé Zhao
One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
Train Dreams — Clint Bentley, Greg Kwedar
Yedek: Pillion
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley — Hamnet
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue
Chase Infiniti — One Battle After Another
Renate Reinsve — Sentimental Value
Emma Stone — Bugonia
Yedek: Andrea Riseborough — Dragonfly
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Russell Crowe — Nuremberg
Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
Ethan Hawke — Blue Moon
Michael B. Jordan — Sinners
Jesse Plemons — Bugonia
Yedek: Joel Edgerton — Train Dreams
Yardımcı Kadın Oyuncu
Odessa A’zion — Marty Supreme
Brenda Blethyn — Dragonfly
Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value
Amy Madigan — Weapons
Wunmi Mosaku — Sinners
Teyana Taylor — One Battle After Another
Yedek: Ariana Grande — Wicked: For Good
Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio Del Toro — One Battle After Another
Jacob Elordi — Frankenstein
Delroy Lindo — Sinners
Paul Mescal — Hamnet
Andrew Scott — Blue Moon
Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Yedek: Sean Penn — One Battle After Another
Oyuncu Seçimi (Casting)
Hamnet
I Swear
Pillion
Sentimental Value
Sirāt
Yedek: Sinners
Görüntü Yönetimi
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Yedek: Ballad of a Small Player
Kostüm Tasarımı
Downton Abbey: The Grand Finale
Frankenstein
Hamnet
Sinners
Wicked: For Good
Yedek: Nuremberg
Kurgu
F1
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Yedek: Hamnet
Makyaj ve Saç
Frankenstein
Nuremberg
One Battle After Another
The Smashing Machine
Wicked: For Good
Yedek: Sinners
Özgün Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Yedek: Nuremberg
Sanat Yönetimi
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Yedek: The Fantastic Four: First Steps
Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
The Lost Bus
Superman
Yedek: Wicked: For Good
Ses
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Yedek: Avatar: Fire and Ash
Britanya Kısa Animasyon
Cardboard
Death’s Peak
Solstice
Yedek: Two Black Boys in Paradise
Britanya Kısa Film
Neil Armstrong and the Langholmites
The Pearl Comb
Terence
Yedek: Blondi