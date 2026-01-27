BAFTA adayları bugün açıklanıyor: Hangi yapımlar öne çıkıyor?

BAFTA, geçen hafta duyurulan Oscar adaylıklarının ardından, bu yılki ödül sezonunda kısa listelerini açıklayan son büyük kurum olacak.

Hamnet, Sinners ve One Battle After Another’ın adaylıklarda öne çıkması beklenirken, KPop Demon Hunters ise uygunluk kuralları nedeniyle yarış dışında kalacak.

Oscar adaylıklarında, Ryan Coogler’ın yönettiği Sinners, 16 adaylık alarak tek bir filmin kazandığı en yüksek adaylık sayısı rekorunu kırmıştı. Ancak bu ölçekte bir hakimiyetin, 9 Ocak’ta uzun listelerini duyuran British Academy of Film and Television Arts’ın nihai adaylarında tekrarlanması beklenmiyor.

Aday olması muhtemel filmlerin büyük bölümü Oscar’larla örtüşse de, İngiliz yeteneklere ayrılmış özel kategoriler sayesinde BAFTA’larda Birleşik Krallık yapımlarının temsili daha güçlü olacak.

BAFTA’lar, birçok kategoride beş yerine altı aday belirleyebilmesi nedeniyle Oscar’lara kıyasla daha fazla film ve oyuncuyu aday gösterebiliyor.

BAFTA Film Ödülleri töreni, Alan Cumming’in sunumuyla 22 Şubat Pazar günü Londra’da düzenlenecek.

Öne çıkan filmler hangileri?

Oksijen'in Variety'den derlediği habere göre ödül sezonuna yeni dahil olanlar için, BAFTA uzun listelerinde en çok adı geçen filmler ve konuları kısaca şöyle:

One Battle After Another: Beyaz ırkçı bir grup tarafından kaçırılan kızını kurtarmak için eski yoldaşlarıyla yeniden bir araya gelen eski bir devrimciyi konu alıyor.

Hamnet: Maggie O'Farrell’ın romanından uyarlanan film, bir aile trajedisinin William Shakespeare’in en ünlü oyunlarından birini yazmasına nasıl ilham verdiğini ele alıyor.

Sinners: Vampir korkusu ile blues müziğini birleştiren yapım, 1930’lar Mississippi’sinde bir eğlence mekânı açmaya çalışan ikiz kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

Marty Supreme: 1950’ler New York’unda adını duyurmaya çalışan genç bir masa tenisi oyuncusunun mücadelesini konu alıyor.

Bugonia: Bir akrabanın ölümünden sorumlu tuttukları ilaç şirketi CEO’sunu kaçıran iki kuzenin hikâyesi.

Frankenstein: Mary Shelley’nin 1818 tarihli romanına yeni bir yorum getiriyor.

Sentimental Value: Annelerinin ölümünün ardından, geri dönüş planları yapan yönetmen babalarıyla yeniden bağ kuran iki kız kardeşi merkezine alıyor.

Wicked: For Good: 1939 yapımı The Wizard of Oz öncesinde Elphaba ile Glinda’nın hikâyesini tamamlıyor.

Britanya ağırlığı

Oscar’larla büyük ölçüde örtüşse de, BAFTA’larda Britanyalı ve İrlandalı oyuncuların adaylık şansı daha yüksek.

“En İyi Britanya Filmi” ve “En İyi Britanya Çıkışı” gibi kategoriler bu temsili güçlendiriyor.

Tarihsel olarak BAFTA, adaylıkları daha dengeli dağıtmasıyla biliniyor. En çok adaylık rekoru hâlâ Richard Attenborough’un Gandhi (1982) filmiyle aldığı 16 adaylıkta.

Aday olması beklenen Britanya yapımları arasında, 1980’ler İskoçyası’nda Tourette sendromuyla büyüyen bir genci anlatan I Swear ve eksantrik bir piyango kazananının sevdiği müzik grubunu yeniden bir araya getirme çabasını konu alan The Ballad of Wallis Island bulunuyor.

Uzun listede yer alan diğer Britanya filmleri arasında Pillion, H is for Hawk, The Choral, 28 Years Later, Ballad of a Small Player, Die My Love, Hamnet, Steve, Goodbye June, Warfare, Mr Burton, The Roses ve Bridget Jones: Mad About The Boy da var.

Bu filmlerde rol alan Cillian Murphy, Carey Mulligan, Emily Watson, Andrea Riseborough ve Brenda Blethyn gibi isimler, başka ödüllerde yer almasalar bile bireysel adaylıklar elde edebilir.

KPop Demon Hunters neden yok?

Netflix yapımı KPop Demon Hunters, geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olmasına rağmen BAFTA’ya uygun bulunmadı.

Film, Birleşik Krallık’ta sinema gösterimi yapılmadan doğrudan Netflix’te yayımlandığı için yarışma dışı kaldı. Buna karşın, Oscar’larda animasyon ve özgün şarkı dallarında favoriler arasında gösteriliyor.

Erkek oyuncu yarışında rekor ihtimali

“En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde önemli bir dönüm noktası gündemde. Leonardo DiCaprio’nun One Battle After Another ile aday gösterilmesi halinde, bu onun kariyerindeki yedinci BAFTA adaylığı olacak.

Bu sayı, Michael Caine, Daniel Day-Lewis, Peter Finch, Dustin Hoffman, Jack Lemmon ve Laurence Olivier’in elinde bulunan tüm zamanların BAFTA rekoruna eşit olacak.

Yükselen Yıldızlar ve olası sürprizler

Daha önce açıklanan 2026 Rising Star adayları arasında Miles Caton (Sinners), Archie Madekwe (Lurker), Robert Aramayo (I Swear), Posy Sterling (Lollipop) ve Chase Infiniti (One Battle After Another) bulunuyor.

Olası sürprizler ve dışarıda kalmalar da gündemde. Guillermo del Toro’nun Frankenstein’ının, dokuz Oscar adaylığına rağmen BAFTA’da “En İyi Film”e giremeyebileceği konuşuluyor.

Beş adayla sınırlı kategori nedeniyle bazı büyük yapımların dışarıda kalması kaçınılmaz görülüyor.

BAFTA’lar Oscar yarışını ne kadar gösteriyor?

BAFTA Film Ödülleri, çoğu zaman Oscar sonuçları için güçlü bir gösterge kabul ediliyor. Geçen yıl BAFTA’da oyunculuk ödülü kazanan isimlerin tamamı Oscar’da da zafere ulaşmıştı. Son 15 yılın 13’ünde BAFTA “En İyi Erkek Oyuncu” kazananı, Oscar’da da aynı başarıyı tekrarladı.

Her ne kadar Golden Globe Awards ve diğer törenler farklı tercihler yapabilse de, BAFTA sonuçları Akademi üyelerinin eğilimlerini en iyi yansıtan göstergelerden biri olarak görülüyor.

Ancak geçen yıl “En İyi Film” ödülünde BAFTA’nın Conclave’i seçmesine karşın Oscar’ın Anora’yı tercih etmesi, bu ilişkinin her zaman birebir olmadığını da hatırlatıyor.

Adaylık tahminleri

Variety'nin adaylıklara dair tahminleri şöyle:

En İyi Film

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Yedek: Bugonia

En İyi Britanya Filmi

28 Years Later

Ballad of a Small Player

The Ballad of Wallis Island

The Choral

Die My Love

Goodbye June

Hamnet

I Swear

Pillion

Steve

Yedek: Bridget Jones: Mad About the Boy

Britanya- En İyi İlk Film

My Father’s Shadow

Mother Vera

Ocean with David Attenborough

Pillion

Urchin

Yedek: The Ceremony

Çocuk ve Aile Filmi

Arco

How to Train Your Dragon

Little Amelie

Zootropolis 2

Yedek: Lilo & Stitch

İngilizce Olmayan En İyi Film

It Was Just an Accident

Nouvelle Vague

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

Yedek: The Voice of Hind Rajab

Belgesel

Apocalypse in the Tropics

The Librarians

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Riefenstahl

Yedek: 2000 Meters to Andriivka

Animasyon Film

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Little Amelie

Zootropolis 2

Yedek: The Bad Guys 2

En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson — One Battle After Another

Ryan Coogler — Sinners

Yorgos Lanthimos — Bugonia

Josh Safdie — Marty Supreme

Joachim Trier — Sentimental Value

Chloé Zhao — Hamnet

Yedek: Kaouther Ben Hania — The Voice of Hind Rajab

Özgün Senaryo

Blue Moon — Robert Kaplow

I Swear — Kirk Jones

Marty Supreme — Ronald Bronstein, Josh Safdie

Sentimental Value — Joachim Trier, Eskil Vogt

Sinners — Ryan Coogler

Yedek: It Was Just an Accident

Uyarlama Senaryo

Bugonia — Will Tracy

Frankenstein — Guillermo del Toro

Hamnet — Maggie O’Farrell, Chloé Zhao

One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

Train Dreams — Clint Bentley, Greg Kwedar

Yedek: Pillion

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Chase Infiniti — One Battle After Another

Renate Reinsve — Sentimental Value

Emma Stone — Bugonia

Yedek: Andrea Riseborough — Dragonfly

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Russell Crowe — Nuremberg

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Jesse Plemons — Bugonia

Yedek: Joel Edgerton — Train Dreams

Yardımcı Kadın Oyuncu

Odessa A’zion — Marty Supreme

Brenda Blethyn — Dragonfly

Inga Ibsdotter Lilleaas — Sentimental Value

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — One Battle After Another

Yedek: Ariana Grande — Wicked: For Good

Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio Del Toro — One Battle After Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Delroy Lindo — Sinners

Paul Mescal — Hamnet

Andrew Scott — Blue Moon

Stellan Skarsgård — Sentimental Value

Yedek: Sean Penn — One Battle After Another

Oyuncu Seçimi (Casting)

Hamnet

I Swear

Pillion

Sentimental Value

Sirāt

Yedek: Sinners

Görüntü Yönetimi

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Yedek: Ballad of a Small Player

Kostüm Tasarımı

Downton Abbey: The Grand Finale

Frankenstein

Hamnet

Sinners

Wicked: For Good

Yedek: Nuremberg

Kurgu

F1

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Yedek: Hamnet

Makyaj ve Saç

Frankenstein

Nuremberg

One Battle After Another

The Smashing Machine

Wicked: For Good

Yedek: Sinners

Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Yedek: Nuremberg

Sanat Yönetimi

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Yedek: The Fantastic Four: First Steps

Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

The Lost Bus

Superman

Yedek: Wicked: For Good

Ses

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Yedek: Avatar: Fire and Ash

Britanya Kısa Animasyon

Cardboard

Death’s Peak

Solstice

Yedek: Two Black Boys in Paradise

Britanya Kısa Film

Neil Armstrong and the Langholmites

The Pearl Comb

Terence

Yedek: Blondi