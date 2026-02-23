BAFTA ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi

Takip Et

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu.

En İyi Film dalında BAFTA ödülünü One Battle After Another kazandı.

Hamnet filmindeki oyunculuğuyla Jessie Buckley, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülürken, I Swear filmindeki performansıyla Robert Aramayo, En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül kazandı.

İşte 2026 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi:

En İyi Film

Kazanan: One Battle After Another

Hamnet

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Chase Infiniti, One Battle After Another

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Jesse Plemons, Bugonia

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Wunmi Mosaku, Sinners

Odessa A'zion, Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor, One Battle After Another

Emily Watson, Hamnet

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Sean Penn, One Battle After Another

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Peter Mullan, I Swear

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

En İyi Yönetmen

Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Bugonia, Yorgos Lanthimos

Hamnet, Chloé Zhao

Marty Supreme, Josh Safdie

Sentimental Value, Joachim Trier

Sinners, Ryan Coogler

Yükselen Yıldız Ödülü

Kazanan: Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

En İyi İngiliz Filmi

Kazanan: Hamnet

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H Is for Hawk

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yapımcı

Kazanan: My Father's Shadow

The Ceremony

Pillion

A Want in Her

Wasteman

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

The Ballad of Wallis Island, Tom Basden and Tim Key

Bugonia, Will Tracy

Hamnet, Chloé Zhao and Maggie O'Farrell

Pillion, Harry Lighton

En İyi Orijinal Senaryo

Kazanan: Sinners, Ryan Coogler

I Swear, Kirk Jones

Marty Supreme, Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value, Eskil Vogt and Joachim Trier

En İyi Çocuk/Aile Filmi

Kazanan: Boong

Arco

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Yabancı Dilde En İyi Film

Kazanan: Sentimental Value

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sirât

The Voice of Hind Rajab

En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Frankenstein, Kate Hawley

Hamnet, Malgosia Turzanska

Marty Supreme, Miyako Bellizzi

Sinners, Ruth E. Carter

Wicked: For Good, Paul Tazewell

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Avatar: Fire and Ash

F1

Frankenstein

How to Train Your Dragon

The Lost Bus

En İyi Belgesel

Kazanan: Mr Nobody Against Putin

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

The Perfect Neighbor

En İyi Animasyon Film

Kazanan: Zootropolis 2

Elio

Little Amelie

En İyi Oyuncu Seçimi

Kazanan: I Swear

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

En İyi Görüntü Yönetmenliği

Kazanan: One Battle After Another, Michael Bauman

Frankenstein, Dan Laustsen

Marty Supreme, Darius Khondji

Sinners, Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams, Adolpho Veloso

En İyi Kurgu

Kazanan: One Battle After Another, Andy Jurgensen

F1, Stephen Mirrione

A House of Dynamite, Kirk Baxter

Marty Supreme, Ronald Bronstein and Josh Safdie

Sinners, Michael P. Shawver

En İyi Saç/Makyaj

Kazanan: Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

En İyi Orijinal Müzik

Kazanan: Sinners, Ludwig Göransson

Bugonia, Jerskin Fendrix

Frankenstein, Alexandre Desplat

Hamnet, Max Richter

One Battle After Another, Jonny Greenwood

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Kazanan: Frankenstein, Tamara Deverell ve Shane Vieau

Hamnet, Fiona Crombie ve Alice Felton

Marty Supreme, Jack Fisk ve Adam Willis

One Battle After Another, Florencia Martin ve Anthony Carlino

Sinners, Hannah Beachler ve Monique Champagne

En İyi Ses

Kazanan: F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

En İyi Kısa Film

Kazanan: Two Black Boys In Paradise

Cardboard

Solstice

En İyi Kısa Animasyon

Kazanan: This Is Endometriosis

Magid/Zafar

Nostalgie

Terence

Welcome Home Freckles