BAFTA ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi

İngiltere'nin en prestijli ve uluslararası ödül sezonunun önemli bir parçası olan İngiliz film akademisi BAFTA’nın ödül töreni gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Geceye "One Battle After Another", "Sinners" ve "Hamnet" damga vurdu.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu.

En İyi Film dalında BAFTA ödülünü One Battle After Another kazandı.

Hamnet filmindeki oyunculuğuyla Jessie Buckley, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülürken, I Swear filmindeki performansıyla Robert Aramayo, En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül kazandı.

İşte 2026 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi:

En İyi Film

Kazanan: One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners

En İyi Kadın Oyuncu

Kazanan: Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia

En İyi Erkek Oyuncu

Kazanan: Robert Aramayo, I Swear

Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Kazanan: Wunmi Mosaku, Sinners

Odessa A'zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kazanan: Sean Penn, One Battle After Another

Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Stellan Skarsgård, Sentimental Value

En İyi Yönetmen

Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

Bugonia, Yorgos Lanthimos
Hamnet, Chloé Zhao
Marty Supreme, Josh Safdie
Sentimental Value, Joachim Trier
Sinners, Ryan Coogler

Yükselen Yıldız Ödülü

Kazanan: Robert Aramayo

Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

En İyi İngiliz Filmi

Kazanan: Hamnet

28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yapımcı

Kazanan: My Father's Shadow

The Ceremony
Pillion
A Want in Her
Wasteman

En İyi Uyarlama Senaryo

Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson

The Ballad of Wallis Island, Tom Basden and Tim Key
Bugonia, Will Tracy
Hamnet, Chloé Zhao and Maggie O'Farrell
Pillion, Harry Lighton

En İyi Orijinal Senaryo

Kazanan: Sinners, Ryan Coogler

I Swear, Kirk Jones
Marty Supreme, Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value, Eskil Vogt and Joachim Trier

En İyi Çocuk/Aile Filmi

Kazanan: Boong

Arco
Lilo & Stitch
Zootropolis 2

Yabancı Dilde En İyi Film

Kazanan: Sentimental Value

It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sirât
The Voice of Hind Rajab

En İyi Kostüm Tasarımı

Kazanan: Frankenstein, Kate Hawley

Hamnet, Malgosia Turzanska
Marty Supreme, Miyako Bellizzi
Sinners, Ruth E. Carter
Wicked: For Good, Paul Tazewell

En İyi Görsel Efekt

Kazanan: Avatar: Fire and Ash

F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus

En İyi Belgesel

Kazanan: Mr Nobody Against Putin

2000 Meters to Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
The Perfect Neighbor

En İyi Animasyon Film

Kazanan: Zootropolis 2

Elio
Little Amelie

En İyi Oyuncu Seçimi

Kazanan: I Swear

Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners

En İyi Görüntü Yönetmenliği

Kazanan: One Battle After Another, Michael Bauman

Frankenstein, Dan Laustsen
Marty Supreme, Darius Khondji
Sinners, Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams, Adolpho Veloso

En İyi Kurgu

Kazanan: One Battle After Another, Andy Jurgensen

F1, Stephen Mirrione
A House of Dynamite, Kirk Baxter
Marty Supreme, Ronald Bronstein and Josh Safdie
Sinners, Michael P. Shawver

En İyi Saç/Makyaj

Kazanan: Frankenstein

Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

En İyi Orijinal Müzik

Kazanan: Sinners, Ludwig Göransson

Bugonia, Jerskin Fendrix
Frankenstein, Alexandre Desplat
Hamnet, Max Richter
One Battle After Another, Jonny Greenwood

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Kazanan: Frankenstein, Tamara Deverell ve Shane Vieau

Hamnet, Fiona Crombie ve Alice Felton
Marty Supreme, Jack Fisk ve Adam Willis
One Battle After Another, Florencia Martin ve Anthony Carlino
Sinners, Hannah Beachler ve Monique Champagne

En İyi Ses

Kazanan: F1

Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare

En İyi Kısa Film

Kazanan: Two Black Boys In Paradise

Cardboard
Solstice

En İyi Kısa Animasyon

Kazanan: This Is Endometriosis

Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
Welcome Home Freckles

