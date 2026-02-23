BAFTA ödülleri sahiplerini buldu: İşte kazananların tam listesi
İngiltere'nin en prestijli ve uluslararası ödül sezonunun önemli bir parçası olan İngiliz film akademisi BAFTA’nın ödül töreni gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Geceye "One Battle After Another", "Sinners" ve "Hamnet" damga vurdu.
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl 79'uncusu düzenlenen BAFTA ödülleri sahiplerini buldu.
En İyi Film dalında BAFTA ödülünü One Battle After Another kazandı.
Hamnet filmindeki oyunculuğuyla Jessie Buckley, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülürken, I Swear filmindeki performansıyla Robert Aramayo, En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül kazandı.
İşte 2026 BAFTA Ödülleri Kazananlar Listesi:
En İyi Film
Kazanan: One Battle After Another
Hamnet
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
En İyi Kadın Oyuncu
Kazanan: Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Chase Infiniti, One Battle After Another
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
En İyi Erkek Oyuncu
Kazanan: Robert Aramayo, I Swear
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Jesse Plemons, Bugonia
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Kazanan: Wunmi Mosaku, Sinners
Odessa A'zion, Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor, One Battle After Another
Emily Watson, Hamnet
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kazanan: Sean Penn, One Battle After Another
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Peter Mullan, I Swear
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
En İyi Yönetmen
Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
Bugonia, Yorgos Lanthimos
Hamnet, Chloé Zhao
Marty Supreme, Josh Safdie
Sentimental Value, Joachim Trier
Sinners, Ryan Coogler
Yükselen Yıldız Ödülü
Kazanan: Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
En İyi İngiliz Filmi
Kazanan: Hamnet
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Yapımcı
Kazanan: My Father's Shadow
The Ceremony
Pillion
A Want in Her
Wasteman
En İyi Uyarlama Senaryo
Kazanan: One Battle After Another, Paul Thomas Anderson
The Ballad of Wallis Island, Tom Basden and Tim Key
Bugonia, Will Tracy
Hamnet, Chloé Zhao and Maggie O'Farrell
Pillion, Harry Lighton
En İyi Orijinal Senaryo
Kazanan: Sinners, Ryan Coogler
I Swear, Kirk Jones
Marty Supreme, Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value, Eskil Vogt and Joachim Trier
En İyi Çocuk/Aile Filmi
Kazanan: Boong
Arco
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Yabancı Dilde En İyi Film
Kazanan: Sentimental Value
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sirât
The Voice of Hind Rajab
En İyi Kostüm Tasarımı
Kazanan: Frankenstein, Kate Hawley
Hamnet, Malgosia Turzanska
Marty Supreme, Miyako Bellizzi
Sinners, Ruth E. Carter
Wicked: For Good, Paul Tazewell
En İyi Görsel Efekt
Kazanan: Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
En İyi Belgesel
Kazanan: Mr Nobody Against Putin
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse In The Tropics
Cover-Up
The Perfect Neighbor
En İyi Animasyon Film
Kazanan: Zootropolis 2
Elio
Little Amelie
En İyi Oyuncu Seçimi
Kazanan: I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
En İyi Görüntü Yönetmenliği
Kazanan: One Battle After Another, Michael Bauman
Frankenstein, Dan Laustsen
Marty Supreme, Darius Khondji
Sinners, Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams, Adolpho Veloso
En İyi Kurgu
Kazanan: One Battle After Another, Andy Jurgensen
F1, Stephen Mirrione
A House of Dynamite, Kirk Baxter
Marty Supreme, Ronald Bronstein and Josh Safdie
Sinners, Michael P. Shawver
En İyi Saç/Makyaj
Kazanan: Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
En İyi Orijinal Müzik
Kazanan: Sinners, Ludwig Göransson
Bugonia, Jerskin Fendrix
Frankenstein, Alexandre Desplat
Hamnet, Max Richter
One Battle After Another, Jonny Greenwood
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Kazanan: Frankenstein, Tamara Deverell ve Shane Vieau
Hamnet, Fiona Crombie ve Alice Felton
Marty Supreme, Jack Fisk ve Adam Willis
One Battle After Another, Florencia Martin ve Anthony Carlino
Sinners, Hannah Beachler ve Monique Champagne
En İyi Ses
Kazanan: F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
En İyi Kısa Film
Kazanan: Two Black Boys In Paradise
Cardboard
Solstice
En İyi Kısa Animasyon
Kazanan: This Is Endometriosis
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
Welcome Home Freckles