Bakan Ersoy açıkladı: Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ne yapılacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladığı toplantıda Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ına dair proje bilgileri verdi.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar ve alanlarında "Boğazın Birleştirici Gücü Gar-Kültür Sanat Projesi" yürüteceklerini duyuran Ersoy, bu alanların ranta açılacağı yönündeki endişelere yanıt verdi. Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, millet bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak" dedi.

Bakan Aksoy, şu bilgileri verdi:

"İlk etapta bir danışma kurulu oluşturduk. Bu kurul profesörlerden oluşuyor. Kimler var? Prof. Dr. Luca Molinari, kendisi Venedik Bianeli'nin küratörüdür. Profesör doktor Zeynep Ahunbay, tescilli yapılar ve kültür varlıkları konusunda dünyada kabul görmüş çok önemli bir hocamız. Profesör doktor Feridun Çılı, inşaat mühendisi. Han Tümertekin, A-HAN Mimarlık şirketinin müdürü. Beral Madra, arkeoloji ve kuratör. ve Türkiye Tasarım Vakfı" ifadelerini kullandı.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar binaları ve gar sahaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan protokolle 29 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmişti.