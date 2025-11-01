Bakanlıktan Engin Çağlar için başsağlığı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından 85 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sinemasına canlandırdığı karakterlerle değerli katkılar sunan usta oyuncuya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."