Balkan Trafik Festivali, Türkiye odağıyla başlıyor

BESTENİGAR KARA / İSTANBUL

Bu yıl Türkiye’ye özel bir yer veren Balkan Trafik Festivali yarın başlıyor. Kendini bir kültür diplomasisi platformu olarak tanımlayan festivalin 17’ncisi, 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel ve Namur şehirlerinde gerçekleşecek. Depremde hayatını kaybedenleri anmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı sebebiyle Türkiye’ye ayrı bir yer veren festivalde ülkeyi Ramazan Sesler’in de arasında olduğu üç sanatçı temsil edecek.

Festivalin tanıtımı için Belçika İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Belçika İstanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht, Balkan Trafik Festivali’nin bir Balkan ülkesi olarak Türkiye’ye özel bir ilgi göstermesinden mutlu olduğunu dile getirdi. Belçika’nın Türkiye ile ilişkilerinin Osmanlı dönemine dayandığına dikkat çeken Anderlecht “Genç bir ülke olarak 1838’de kurulduk. O yıllarda İstiklal Caddesi diplomatik temsilciliklerle dolu olduğu için büyükelçiliğimizi şu an başkonsolosluk olarak hizmet veren bu binada kurduk. Tarihimizin bir parçası olan bu mekânı, davetlerimizde elimizden geldiği kadar kullanmayı tercih ediyoruz. Ve bugün de buluşmak için çok önemli bir sebebimiz var” diye konuştu.

Belçikalı gazeteciler Türk sanatçılarla buluştu

Balkan Trafik Kurucusu ve Genel Müdürü Nicolas Wieërs’in de hazır bulunduğu gecede, festivalde Türkiye’yi temsil edecek sanatçılar da tanıtıldı. Birçok sanat dalına ev sahipliği yapan festivalde yer alacak Türkiyeli sokak sanatçısı No More Lies, müzik grubu Elektro Hafız ve klarnet virtüözü Ramazan Sesler’in de katıldığı gecede Sesler, klarnetiyle davetlilerin kulağının pasını sildi. Türk sanatçıları yakından tanımak ve Belçikalı okurlara tanıtmak için iki günlüğüne İstanbul’a gelen Belçikalı gazeteciler de konsolosluktaki davete katıldı.

Kültürel diplomasiye hizmet ediyor

Birçok sanat dalına yer veren Balkan Trafik Festivali kültürel diplomasi için önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle çok kültürlü Avrupa başkenti Brüksel’den yaratıcı sektörleri buluşturmayı hedefleyen festival 17 yıldır kültür sanat aracılığıyla önyargıları aşmak için düzenleniyor. Festivalin ismindeki trafik kelimesi birden fazla kişiye temsil etmekle birlikte insan ve silah kaçakçılığıyla (human trafficking) anılan bu ülkelerle ilgili önyargıları da tersine çevirmeyi hedefliyor. Balkan Trafik, entegrasyon, iletişim, paylaşım ve başkalarına açıklık için anahtarlar sunarak kültürler ve deneyimler arasında bir trafik yaratmak için düzenleniyor.

Balkan Trafik turizme de katkı sağlayacak

Etkinlik esnasında EKONOMİ’ye konuşan, Balkan Trafik Kurucusu ve Genel Müdürü Nicolas Wieërs, Brüksel’de düzenlenen uluslararası kültür festivalinin bu yıl ve 2024’te Türkiye’ye odaklanacağını söyledi. “Türkiye ve Balkan Trafik arasında önemli bir bağ var. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki 500 yıllık varlığı, bölge kültürü ve müziğine de yansıdı” diyen Wieërs, festivalin bu yılki Türkiye odağının, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle olduğunu ifade etti.

Uluslararası kültür festivalinin 2024’teki Türkiye ayağının ise Brüksel’deki Türk diasporasının 60. yıl dönümü sebebiyle organize edileceğini vurgulayan Wieërs “Bu nedenle festivalde Türkiye’nin tanıtılması ve İstanbul’un gerçekliğinin gösterilmesi benim için önemli. İki ülke arasında kültürel köprü oluşturacağımızdan, festival ikili turizm ilişkilerine de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Wieërs, Türk yemekleri ve şaraplarının da festivalde tanıtılacağını sözlerine ekledi.