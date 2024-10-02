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Banksy'nin ‘Balonlu Kız’ grafitisinin serigrafi baskısı satışta

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin Londra'daki bir matbaanın dışında grafiti olarak çizdiği "Balonlu Kız" adlı eserinin serigrafi baskı kopyası açık artırmaya çıkıyor. 2004 tarihli eserin tahmini değerinin 300 bin doları aşacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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Banksy'nin ‘Balonlu Kız’ grafitisinin serigrafi baskısı satışta
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Dünyanın farklı yerlerindeki duvarlara yaptığı sokak resimleriyle tanınan Banksy'nin en ikonik çizimleri arasında olan ‘Balonlu Kız’ grafitisinin 2004 tarihli serigrafi baskı kopyasını açık artırmaya çıkıyor.

Bir matbaanın dışına çizilmişti

 21. yüzyıl sanatının en ikonik sanatçılarından biri olan Banksy'nin "Balonlu Kız" adlı eseri, başlangıçta Londra'daki bir matbaanın dışında grafiti olarak çizilmişti.

 Serigrafi baskı kopyası satışta

Banksy, orijinalin bu 2004 tarihli serigrafi baskı kopyasını şu anki sahibine hediye etti. Bu serigrafi baskı için teklif verme sona erdi. Bu eserin tahmini değeri 200 bin 697 ila 334 bin 495 dolar arasında olması bekleniyor. 

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