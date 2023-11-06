"Barbenheimer" filmi gerçek oluyor

21 Temmuz’da vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri, yaz aylarında ilginç bir akıma yol açmıştı. Barbenheimer olarak adlandırılan bu akım, her iki filmin birleşimini temsil ediyordu. Ortaya çıkan son iddialar ise bazı yapımcıların 1 milyon dolar bütçeli Barbenheimer filmi ile ilgilendiğini gösterdi.

ABD’li film yapımcısı Charles Band, Greta Gerwig’in Barbie ve Christopher Nolan’ın Oppenheimer filmlerinin gişede elde ettiği başarıyı değerlendirmek istiyor. Bu iki yapımın internette yarattığı ilgi, Barbenheimer isimli parodi filmle değerlendirilebilir.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, filmde Dolltopia kasabasında yaşayan Dr. Bambi J. Barbenheimer adlı bir oyuncak bebeğin hikayesi ele alınacak. Bilim insanı olarak çalışan oyuncak bebek, insanların oyuncaklara davranışlarını eleştirecek. Hatta bunun için dünyaya dev bir nükleer bombayla patlatacak.

ABD’li kaynaklara konuşan yapımcı Band, Barbie ve Oppenheimer’ın zıt yapılarını harmanlayarak eğlenceli hale getirmek istediği söyledi.

Barbenheimer’ın oyuncu kadrosu ve yönetmeni henüz belirsizliğini koruyor.