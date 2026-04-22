Başkan Altay tüm minik okurları ve aileleri 2. Çocuk Kitap Günleri’ne davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdikleri 2. Çocuk Kitap Günleri’ni bu yıl “Okumadığın gün karanlıktasın” sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlediklerini söyledi.

Çocukların kitapla kurduğu bağın güçlenmesini sadece bir eğitim meselesi olarak değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Başkan Altay, “Burada çocuklarımız kitaplarla tanışmanın ötesinde, yazarlarla birebir iletişim kurarak okuma kültürünü daha yakından deneyimleme imkânı buluyor. Bu tür buluşmalar, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken aynı zamanda onları düşünmeye, sorgulamaya ve üretmeye teşvik ediyor. Alanında uzman yaklaşık 60 yazarın katılacağı etkinlikte; imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle çocuklarımız için dolu dolu bir program hazırladık. Amacımız; kitap okumanın sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu çocuklarımıza hissettirebilmek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi kitapların eğitici ve eğlenceli dünyasında yerlerini almaları için 2. Çocuk Kitap Günleri’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kitap günleri coşkusunu yaşıyor

Konya merkezde ve ilçelerde yaşayan çocuklar da Konya Çocuk Kitap Günleri’nin coşkusunu yaşamaya başladı. Merkez dışındaki ilçelerde yaşayan çocukların bu güzel atmosferden faydalanması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez dışındaki 28 ilçeden çok sayıda okuldan öğrencilerin otobüslerle etkinliğe katılımları sağlanıyor. Böylece programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılması amaçlanıyor.

Çocuk Kitap Günlerine katılacak yazarlar şu şekilde

22 Nisan Çarşamba günü; Duran Çetin, Emel Can, Fatma Çetin Kabadayı, Melih Tuğtağ, Enes Celep, Fatma Tutak, Fadim Büyük Özdemir, Jenny Molendyk Divleli, Bestami Yazgan, Sadık Yalsızuçanlar, Hilal Çorbacıoğlu, Feyza Kartopu ve Çağrı Odabaşı, çocuklarla bir araya gelecek. Elif ve Arkadaşları Müzikali de minik misafirler için sahnelenecek.

23 Nisan Perşembe günü; Mehmet Hilmi Aygün (Doğadakiöğretmenim), Gri Koç, Yavuz Yiğit, Mehmet Teber, Necibe Özge Kaya çocuklarla buluşacak ayrıca Niloya Müzikali, Kukuli Müzikali, Anadolu Kafkas Dans Grubu (ANKAF), Çocuk Şarkıları Konseri gibi eğlenceli etkinlikler Çocuk Kitap Günleri’ni renklendirecek.

24 Nisan Cuma günü; Fadimana Yetiş Meşe - Yunus Meşe, Atilla Yaramış, Birgül Yangın Aslanoğlu - Hatice Salar Ünal, Hüseyin Kocabıyık, Şirinler Müzikali, H. Salih Zengin, Fatma Biçer, Bilal Sami Gökdemir, Üzeyir Gündüz, Saniye Bencik Kangal etkinliklere misafir olacak.

25 Nisan Cumartesi günü; Halime Doğru, Ayşegül Yoncacı, Ahmet Melih Karaoğuz, Abdullah Harmancı, Hatice Kübra Kısa, Erkan Aksoy, Ayşegül Sözendağ, Fatma Şeref Polat, Sevimli Dostlar Müzikali, Halk Oyunları, Gökhan Akçiçek, Yusuf Duru, Paldır Güldür Show çocuklarla bir araya gelecek.

Son gün olan 26 Nisan Pazar günü ise; Maşa ile Koca Ayı, Feride Sönmez, Salih Sedat Ersöz, Yıldıray Lise, Mustafa Özçelik, Elif Eken, Elif Yüceer, Zekeriya Efiloğlu, Abdulkerim Temizcan Tuğba Coşkuner, Burak Sezen (Burak Abi İle Çocuk Şarkıları) etkinlikleri çocuklarla buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Konya Çocuk Kitap Günleri”, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 26 Nisan tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.