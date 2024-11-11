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Berlin Film Festivali'nden X' kararı!

Dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali, sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Berlin Film Festivali'nden X' kararı!
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Berlinale olarak da bilinen Berlin Film Festivali, sosyal medya platformunda geçirdiği 15 yılın ardından 31 Aralık'ta X'ten ayrılacağını duyurdu.

Şu anda 133.000'ü aşkın takipçisi bulunan festival, 13-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 75'inci edisyonu için artık resmi bir X varlığına sahip olmayacak.

Açıklamada, "Berlinale, 31 Aralık 2024 tarihinde X’e veda etmeye karar verdi. Bunca yıldır bizi burada takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Berlinale ile ilgili her şeyle Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ve web sitemiz üzerinden bağlantıda kalın. Orada görüşmek üzere! #Berlinale" denildi.

Festival, X'ten ayrılma kararıyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı, ancak Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformda dezenformasyon ve küfürlü içerikteki artış göz önüne alındığında, bu hareket, ilerici bir Avrupa kültür kurumu olan Berlinale için anlamlı bir adım gibi görünüyor.

Festival, aşırı sağdan gelen seslerle çelişen bir duruş sergileyen bir organizasyon olarak, Musk'ın tutumlarıyla uyuşmadığını gösterdi.

Ayrıca, Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'ni (AfD) destekleyen paylaşımları yeniden tweetlemesi ve Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyasına katılması, pek çok kullanıcıyı yabancılaştırdı ve muhtemelen Berlinale'nin bu kararı almasına etken oldu.

Berlinale, bu yılın başlarında Venedik Film Festivali'nin sanat yönetmeni Alberto Barbera'nın Musk'ın açıklamaları üzerine X'ten ayrıldığını açıklamasına rağmen, Avrupa'nın "üç büyük" film festivalinden X'i bırakan tek festival oldu. Festivalin düzenleyici kuruluşu La Biennale di Venezia varlığını sürdürüyor, Cannes Film Festivali ise X'te aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

75. Berlin Uluslararası Film Festivali 13-24 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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