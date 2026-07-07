Beste Aykut’a Londra’dan ödül: “The Common Table” projesi uluslararası arenada zirvede

Beste Aykut’un “The Common Table” projesi, mahalle sokağını yalnızca bir geçiş alanı olmaktan çıkararak üretim, paylaşım ve etkileşim ekseninde yeniden kurgulayan güçlü bir kamusal mekân modeli sunuyor. Yemek kültürü, küçük ölçekli ticaret ve gündelik yaşam pratiklerini tek bir bütünleşik sistemde buluşturan proje, sokak kullanımına yeni bir arketip öneriyor.

Tasarım yaklaşımına ilişkin Aykut, “The Common Table, kamusal alanı sadece kullanılan değil, birlikte kurulan ve dönüşen bir sistem olarak ele alıyor. Amaç, insanları aynı masa etrafında buluşturan, esnek ve kapsayıcı bir kentsel deneyim yaratmak” dedi.

Tasarımın merkezinde yer alan “table-curb” sistemi, kamusal alanın fiziksel ve altyapısal ihtiyaçlarını tek bir modüler yapı altında topluyor. Oturma, yeme, satış, depolama, bitkilendirme, aydınlatma, su ve elektrik altyapısı, drenaj ve atık yönetimi gibi farklı işlevleri entegre eden bu sistem, sokak deneyimini hem kullanıcı hem de üretici açısından daha erişilebilir, düzenli ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Günün ritmine göre değişen kamusal alan

Proje, kamusal alanı statik bir tasarım nesnesi olarak değil, günün ritmine uyum sağlayan dinamik bir organizma olarak ele alıyor. Gün içinde değişen kullanım senaryoları sayesinde sokak; sabah saatlerinde lojistik ve ticari faaliyetlere, gün ortasında sosyal etkileşime ve akşam saatlerinde mahalle ölçeğinde buluşmalara ev sahipliği yapan çok katmanlı bir kamusal platforma dönüşüyor. Aynı mekânsal kurgu; tezgâh, ortak masa, oturma birimi ya da performans alanı olarak farklı ihtiyaçlara esnek biçimde adapte olabiliyor.

Beste Aykut’un bu yaklaşımı, kamusal mekân tasarımında işlev, estetik ve sosyal etkiyi eş zamanlı olarak ele alan bütüncül bir vizyon ortaya koyuyor. The Common Table’ın London Design Awards tarafından ödüllendirilmesi, bu vizyonun uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.