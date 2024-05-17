Beyin kanaması geçiren Nuri Alço 40 gün sonra ilk kez görüntülendi
Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanan ve kalp pili takılan oyuncu Nuri Alço ilk kez görüntülendi.
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Oyuncu Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen oyuncuya kalp pili takılmıştı.
Taburcu olan oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
İstanbul'a gelen Alço, sinemacı Metin Devrim ile bir araya geldi. Nuri Alço, ayrıca dün "Sinema Güzeli" adlı yarışmada jüri üyesi oldu.