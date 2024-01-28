Beyin kanaması geçirmişti... Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili son gelişme açıklandı

Eşkıya, Takva, Çoğunluk, Vavien, Âşıklar Bayramı gibi sinema filmlerinin yanı sıra Bir Demet Tiyatro, Alacakaranlık, Çiçek Taksi ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu Settar beyin kanaması geçirdi.

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili son açıklama tedavi gördüğü Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı’dan geldi.

Dr. Engin Çakmakçı’nın açıklaması şöyle:

* Hastamız Settar Tanrıöğen bir haftadan beri üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetlerinin yanı sıra hareketlerde ve konuşmada yavaşlama ve ara sıra kısa süreli bilinç bulanıklığı ile 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 20:45’de Acıbadem Taksim Hastanemize başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanmıştır.

* Bu tanı üzerine Acıbadem Ataşehir Hastanemize sevk edilen hastamız, Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk liderliğindeki Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve anestezi uzmanı Doç. Dr. Nurcan Kızılcık tarafından işleme alınmış ve kanamaya yol açan anevrizma başarılı bir şekilde kapatılmıştır.

* Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen’in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir.

Settar Tanrıöğen kimdir?

22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.

2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.

2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasındaki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.