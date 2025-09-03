“Bir Anadolu Şenliği” coşkusu Tunceli’de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlediği “Bir Anadolu Şenliği”nin ikinci durağı Tunceli olacak. 5-11 Eylül tarihleri arasında şehir, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tunceli konserle şenlenecek

Şenlik süresince düzenlenecek konserlerde Tunceliler doyasıya eğlenecek. Mameki Parkı’nda kurulacak ana sahnede Oğuz Aksaç, Gülten Benli, Ferat Üngür, Ferhat Göçer, Mehmet Süleyman Oduncu ve Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik ve Veysel Özer, Murat Belet gibi sevilen sanatçılar dinleyicileriyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu “Tamamen Doluyuz” oyunuyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

Gezen Sinema tırı Tunceli ilçelerinde sanatı, tarihi ve kitapları şehrin dört bir yanına taşıyacak.

Tuncelililer, Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile geçmişin izinde anlamlı bir tarih yolculuğuna çıkacak.

Çocukların şenliği başlıyor

Mameki Parkı’nda kurulacak olan birbirinden renkli aktivitelerin, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı “Çocuk Köyü” şenlik boyunca minik misafirlerini ağırlayacak.

Şehri gezecek olan Sinema Tırı, çocukları birbirinden keyifli filmlerle buluştururken; Gezici Kütüphane, sayfalar arasında hayal gücünü besleyerek minik okurlara kitap sevgisini aşılayacak. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyunların yer aldığı Gezici Kütüphane’de eğlenirken öğrenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Sihirli Ayna” çocuk oyunu ile minikler tiyatronun büyülü dünyasıyla tanışacak.