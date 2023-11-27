‘Bir Ankara Müzikali’ ASO için sahnelendi

ANKARA (EKONOMİ)-Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği sunumunu Sanatçı Uğur Aslan’ın yaptığı ‘Bir Ankara Müzikali’ adlı eser, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kuruluşunun 60’ncı, Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle dün Ankara’da sahnelendi.

ASO ev sahipliğinde ATO Congresium’da düzenlenen etkinliğe ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Yönetim Kurulu üyeleri, ASO üyeleri ve misafirler dahil toplam 3 binin üzerinde kişi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı etkinlik 2,5 saat sürdü.

Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterileri ve yöresel ezgilerin sahnelendiği gösteride, Cumhuriyet dönemi baloları da canlandırıldı.

Başkan Seyit Ardıç, 18 Kasım 1963’te 259 sanayiciyle kurulan ASO’nun 60’ıncı yılını kutlamaktan gurur duyduklarını belirtirken, “ASO ile bozkır olarak bilinen Başkentimiz artık bir sanayi kentine dönüştü. Bugün 9 bine yaklaşan üye sayımızla kocaman bir aile olduk. Sadece Ankara için değil, ülkemizin ekonomisi için de en büyük katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Çok değerli üyelerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inancım tam” diye konuştu.