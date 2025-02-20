Boğaziçi Üniversitesi’nde Seslerin Kutlaması: Tarihi org, kapsamlı restorasyonun ardından sahnede

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan ünlü Albert Long Hall, 19 Şubat akşamı özel bir dinletiye ev sahipliği yaptı. 112 yıl önce üniversiteye bağışlanan Norman & Beard yapımı barok dönem orgu, Boğaziçi Ünivesitesi Rektörlüğünün koordinasyonunda geçirdiği kapsamlı restorasyonun ardından tekrar dinleyicilerle buluştu. Dünyaca ünlü org virtüözü Jacob Benda, tarihi orgun eşsiz tınıları eşliğinde resital verdi. Özel dinletide J.S. Bach, Stephen Paulus, George Thalben Ball, Charles-Marie Widor, Charles Tournemire ve Camille Saint-Saëns’den seçkin eserler icra edildi.

Kapsamlı restorasyon yapıldı

1913 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanan tarihi org, Türkiye’de bir kurum bünyesinde yer alan iki orgdan biri olma özelliğini taşıyor. Uzun zamandır kullanılamayan org, geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 8 ay süren kapsamlı restorasyonun ardından nihayet tekrar sahnedeki yerini almış oldu. Ülkemizdeki nadir 3 klavyeli orglardan biri olan tarihi orgun detaylı bir ekspertizi yapılarak enstrümanın hava sistemi, göğüsleri, boruları, swell ve choir odaları, elektrik ve pnömatik sistemleri incelendi. Kapsamlı restorasyonun ardından tüm mekanizma ayarlamaları, entonasyon ve akord kontrolleri ile estetik kontrolleri gerçekleşerek org hazır hâle geldi.

“Tarihi org, kültürel bir miras”

Dinletinin ardından yaptığı değerlendirmelerde 112 yıllık enstrümanın yeniden hayat bulmasıyla geçmişin mirasını geleceğe taşıdıklarını belirten Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Üniversitemiz, bilimin ve sanatın birlikte yükseldiği bir çatı olmayı her zaman ilke edinmiştir. Bu özel dinletiyle de bu prensibin en güzel örneklerinden birini yaşadık,” şeklinde konuştu.

İnci, orgun restorasyon sürecinin titizlikle gerçekleştiğini belirterek; “Üniversitemizin tarihi orgu; geçmişin bilgisini ve estetiğini geleceğe taşıyan bir kültürel mirastır. Bu anlamlı projeye katkı sağlayan restorasyon ekibine, akademisyenlerimize, sanatçılarımıza ve geçmişten günümüze emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum,” ifadelerini kullandı.

Virtiözden eşsiz yorum

“Seslerin Kutlaması” başlığıyla gerçekleşen dinletide org virtüözü Jacob Benda, J.S. Bach’tan bir barok dönem klasiği olan “Toccata and Fugue in E BWV 566” ile açılışı yaptı. Ardından Stephen Paulus’un Baron Suiti’nden “A Refined Reflection Blithely Breezing Along” ile devam ederek Georga Thalben-Ball’dan ve Paganini’nin pedal solo çeşitlemelerinden örnekler sundu. Daha sonra sırasıyla Charles-

Marie Widor’un org senfonisinden “No: 9 II. Andante Sostenuto”, Charles Tournemire’den “Victimae Paschal Laudes” üzerine koro doğaçlaması ve Camille Saint-Saëns’in “Hayvan Karnavalı” da Jacob Benda yorumuyla icra edildi.

Yoğun bir ilgiyle takip edilen dinleti sonrasında, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından sanatçıya İstanbul motifleri taşıyan bir çini tablo hediye edildi.