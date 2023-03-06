Borusan Sanat'ın konser gelirleri, depremzedelere bağışlanacak

Borusan Sanat'ın, mart ayı boyunca gerçekleştireceği konserlerin tüm geliri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlanacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 10, 11 ve 17 Mart'ta Beyoğlu'ndaki Borusan Müzik Evi'nde düzenlenecek konserlerden elde edilen gelir, afet bölgesindeki ihtiyaçlara destek amacıyla kullanılacak.

FM Einheit ile Batur Sönmez 10 Mart'ta saat 21.00'de sahne alacak. Timuçin Şahin ve grubu Flow State ise 11 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak.