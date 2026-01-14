Bradley Cooper: Annem Türk dizilerine bayılıyor, "Erkenci Kuş" hayranı

Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper, katıldığı The Joe Rogan Experience programında yaptığı açıklamalarla Türk dizi izleyicilerinin dikkatini çekti.

Cooper, annesi Gloria’nın Türk dizilerinin sıkı bir takipçisi olduğunu ve özellikle Erkenci Kuş dizisine büyük bir hayranlık duyduğunu anlattı.

Cooper, annesinin COVID-19 pandemisi döneminde, 2018 yılında yayımlanan diziyi izlemeye başladığını belirterek, “Annem Erkenci Kuş’a bayılıyor. Dizinin bölümlerini en az dört kez izledi. Sanırım 360 bölüm falan var” dedi.

Annesinin diziyi Türkçe ve İngilizce altyazıyla takip ettiğini de ekledi.

Program sırasında diziden bir sahne ekrana yansıtılırken Cooper, başrol oyuncularından Can Yaman’ı görünce, “Evet, işte bu o!” yorumunu yaptı.

Annesinin Can Yaman’ı “dünyanın en iyi aktörü” olarak tanımladığını aktaran Cooper, diziyle ilgili kendi görüşlerini de paylaştı. Cooper, “Dizi gerçekten iyi. Oradaki adam da çok iyi, kadın da çok iyi” dedi.