British Museum'um bazı bölümleri kapatıldı

İngiltere'de dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine sahip olan British Museum çalışanlarının, maaş artışı konusunda yaşadıkları anlaşmazlık üzerine bir haftalık greve gitmesi nedeniyle müzede bazı galeriler kapatılırken, bazı etkinlikler iptal edildi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan müze çalışanlarının üyesi olduğu Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS) temsilcileri, İngiltere Dijital, Kültür, Spor ve Medya Bakanlığına bağlı müzenin önünde taleplerini dile getirdi.

PCS temsilcisi ve British Museum Ziyaretçi Hizmetleri çalışanı Hamza Assef, en az enflasyon oranında maaş artışı, iş güvenliği, işten çıkarma şartlarının iyileştirilmesi ve sosyal haklar konusundaki talepleri için 13-19 Şubat'ta bir haftalık greve gittiklerini söyledi.

Sesimizin duyulmasını istiyoruz

Ülkede artan yaşam maliyetleri ve enflasyon nedeniyle müze yönetimi ile hükümetten en az yüzde 10 artış istediklerini belirten Assef, "Almamız gereken maaş artışı bu ancak yönetim bunu ödemeyi reddediyor. Bize yüzde 4'lük bir artışı dayatmaya çalışıyorlar. Bunun yeterli olmadığına karar veren üyelerimiz aylar süren görüşmelerin ardından son çare olarak greve gitmeye karar verdi." diye konuştu.

"Sesimizin duyulmasını istiyoruz." diyen Assef, grevin maaş artışıyla ilgili kararlara etki etmesini umduklarını dile getirdi.

Halktan ve basından da destek gördüklerini anlatan Assef, "Olumlu düşünüyorum ve görüşmelerin meyvelerini vereceğine inanıyorum. İstediğimiz olmazsa üyelerimiz tekrar greve gider." dedi.

Assef, maaş konusundaki taleplerinden taviz vermeyeceklerini vurgulayarak "Yüzde 10 ideal bir artış oranıdır. Müze bunu sağlayabileceğinden daha fazla kar ediyor. Çalışanlar bunun daha altında bir oranı kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Müze çalışanları şu an daha iyi bir maaş için iş bırakabilir

Müzenin güvenlik birimi çalışanı Jack Collard da sunulan maaş artışı teklifinin standartların altında kaldığına işaret etti.

Grev nedeniyle müzenin çalışmalarının aksadığını kaydeden Collard, "Bugün müzeye gelen ziyaretçiler müzenin tamamını göremeyecek. Çünkü artık yeter. Müze çalışanları, PCS üyeleri ve diğer kamu çalışanları için artık yeter." dedi.

Özel sektörde güvenlik çalışanlarının daha yüksek maaşlar aldığına dikkati çeken Collard, "Yüzde 10 teklifinde mümkün olduğunca kararlı olacağız. Güvenlik sektöründe Kovid-19 kısıtlamalarından bu yana yüzde 10 ila 12 gibi bir işe alım var. Burada çalışan güvenlik çalışanları şu an daha iyi maaş için işi bırakabilir. British Museum gibi önemli bir kurum için bunun geçerli olmaması lazım. Müzede yüksek kaliteli bir güvenlik işi yürütmemiz için rekabetçi bir maaşımızın olması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Galeriler daha erken ya da tamamen kapatılacak

British Museum'dan yapılan açıklamaya göre, grev nedeniyle müzedeki bazı etkinlikler iptal edilirken bazı müze bölümleri ise normalden daha erken ya da tamamen kapatılacak.

Müzenin danışma, bilet ofisi ve vestiyer servisleri ise tamamen kapalı olacak.

Müze Direktörü Hartwig Fischer, yaptığı yazılı açıklamada, grev kararına saygı duyduğunu belirterek "Ücretsiz etkinlikler müze için çok önemli. Yarı yıl tatilinde ailelerin müzeye yapacağı ziyaretlerin aksayacak olmasından dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.