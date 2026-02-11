  1. Ekonomim
Britney Spears, müzik kataloğunun haklarını 200 milyon dolara sattı

ABD'li pop yıldızı Britney Spears, 30 Aralık 2025'te yapılan anlaşma kapsamında müzik kataloğunu yaklaşık 200 milyon dolar karşılığında müzik yayıncısı Primary Wave'e devretti.

Pop yıldızı Britney Spears, Ocak 2024'te yaptığı açıklamada, müzik endüstrisine 'asla geri dönmeyeceğini' belirtmişti.

Dünya genelinde 150 milyondan fazla albüm satışı bulunan Spears'ın kataloğunda, dokuz albümü yer alıyor.

Primary Wave, daha önce Notorious B.I.G., Prince ve Whitney Houston'ın haklarını da satın almıştı.

Son yıllarda Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake ve Shakira gibi yüksek profilli sanatçılar da müzik kataloglarını satmıştı.

