Britney Spears, rekor kıran kitabıyla tarihe geçti

Britney Spears'ın anılarını anlattığı "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) kitabı şimdiden tarihe geçti.

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı ve dün piyasaya çıkan anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oldu. TMZ'nin haberine göre Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı.

Spears, kitap satışındaki rekor haberini, "Oluyor. Kitabım tarihin en çok satan ünlü anı kitabı oluyor ve sadece bir günde. Destek veren tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.

Böylece Britney Spears'ın anı kitabı, Prens Harry'nin ön siparişte üç milyon satan "Spare" (Yedek) kitabını katlayarak, kurgu olmayan kitaplar arasında tüm zamanların en çok ön sipariş verileni olmuştu.