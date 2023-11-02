Britney Spears'ın kitabı ilk haftasında satış rekoru kırdı

Britney Spears, anılarını "Woman In Me" (İçimdeki Kadın) adlı kitapta topladı. Merakla beklenen kitap, 24 Ekim'de raflardaki yerini aldı.

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı, çıkışından sadece saatler sonra tarihin en çok satan ünlü anı kitabı olmuştu.

Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.

Spears'ın özel hayatına dair detayları içeren kitap ilk haftasında 1,1 milyondan fazla sattı.

Kitap Amazon'un en çok satan kitaplar listesinde ilk sıradaydı. Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" adlı kitabı, oyuncunun ölümüyle ilk sıraya yerleşti.