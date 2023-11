Britney Spears'ın kitabının film hakları için ünlü isimler sıraya girdi

Takip Et

Britney Spears'ın anı kitabı "İçimdeki Kadın" (The Woman in Me) ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti.

24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabın beyazperdeye aktarılması için çalışmalar başladı.

Hollywood'un ünlü isimlerinin telif hakları için şimdiden sıraya girdiği iddia edildi.

Daily Mail'in haberine göre Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimler teklif verdi.

Film prodüksiyon şirketi sahibi olan bu isimlerin "sekiz rakamı" bulan teklifler sunduğu biliniyor.

Shondaland Productions'ın sahibi olan Shonda Rhimes, Grey's Anatomy ve Bridgerton gibi yapımlara imza attı. Rhimes ayrıca Spears'ın 2002 yılında rol aldığı Crossroads filminin senaryosunu kaleme aldı.

Margot Robbie'nin LuckyChap Productions, Brad Pitt'in Plan B Entertainment, Witherspoon'un ise Hello Sunshine adında prodüksiyon şirketleri bulunuyor.

Kitabın beyazperdeye aktarılması için henüz bir toplantının yapılmadığı ve herhangi bir anlaşmaya varılmadığı biliniyor.