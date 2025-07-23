Bruce Willis'ten üzen haber: Artık konuşamıyor ve geçmişini hatırlamıyor

Yıllarca rol aldığı yapımlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan 70 yaşındaki Bruce Willis'in, artık hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini kaybetmiş durumda olduğu açıklandı.

Willis’in kızı Tallulah’ın aktardığına göre; babası konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor. Ayrıca hafıza kaybı yaşıyor ve geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlanıyor.

Günlük yaşamını sürdürebilmek için tamamen ailesine bağımlı hale gelen Willis’e, eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve beş kızı Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ve Evelyn yardımcı oluyor. Aile üyeleri, hem fiziksel hem de duygusal anlamda oyuncunun yanında yer almayı sürdürdüklerini ifade etti.

Yavaş yavaş yaşanan büyük bir kayıp

Willis’in eski eşi Demi Moore, bir röportajda, eski eşini haftalık olarak ziyaret ettiğini belirtti. Moore, “Bruce hayatımda her zaman önemli biri olacak. Aile dediğimiz kavram, bazen sadece biçim değiştirir. Ayrıldıktan sonra da sevgi dolu bir şekilde devam edebilir" ifadelerini kullandı.