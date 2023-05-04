“Bu Benim Dünyam” sergisi Akaretler’de ziyarete açıldı

Sevil Kuranel’in izleyiciyi kendi ütopya dünyasına davet ettiği “Bu Benim Dünyam” adlı ilk kişisel sergisi, 10 Mayıs tarihine kadar Akaretler B2’de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatının temelleri iç mimari eğitimine dayanan Kuranel’in sergi kapsamında ilk defa görülecek resimlerinin başlıca figürleri arasında kadınlar ve hayvanlar yer alıyor.

Frida Kahlo’nun hayatı, güçlü karakteri, aşkı, tutkusu Kuranel’in resimlerindeki kadınlara da ilham oluyor. Bu güçlü kadınlar kimi zaman çeşitli hayvanlar ile sessiz bir diyaloğa giriyor. Bazı resimlerde gözümüze takılan cümleler kadınlar ve hayvanların arasındaki iletişime alternatif bir yöntem olarak dikkat çekerken bir yandan da sanatçıda iz bırakan ifadeleri gün ışığına çıkarıyor. Canlı, enerji veren, pozitif renkler sanatçının pop art’a yakın tarzıyla bir ilişki kuruyor.

Kuranel’in iç dünyasında bir yolculuğa davet eden, 27 eserinin yer aldığı “Bu Benim Dünyam” adlı sergiyi, 10 Mayıs tarihine dek Akaretler B2’de ziyaret edebilirsiniz.

Sevil Kuranel Kimdir?

Sevil Kuranel 1988’de İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Sanata olan ilgisi erken yaşlarda başladı. Özel bir bale okulunda 17 yıl boyunca klasik bale, modern dans, ve solfej dersleri aldı. İngiltere’de bulunan Royal Academy of Dance sınavlarını başarı ile tamamlayıp akademiye kabul aldı. Üniversite yıllarından itibaren plastik sanatlara duyduğu ilgi ile resme yöneldi. Bu alanda kendini geliştirmek için özel olarak profesyonel teknik dersleri aldı. Birçok karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor.

Karma Sergiler

•2022 ''Yaz Karması, Resim Sergisi, Touch Sanat Galerisi, Bodrum, Muğla.

•2022 "Kıss Fm & NFT", Kıss FM , Resim Sergisi, Maslak 42, İstanbul.

•2022 "Değişimin Parçası Olmak", Resim Sergisi, Archerson, Kadıköy, İstanbul.

•2021 "Karma Resim Sergisi", “TGEV” yararına Resim Sergisi , Acarkent Coliseum, Beykoz, İstanbul