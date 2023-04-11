Bülent Eczacıbaşı, Ömer Aras ve Alper Kanca’ya KİTAP’dan İş Dünyası Yılın Kitabı Ödülü

EKONOMİ gazetesinin aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi KİTAP, geçen yılın en iyi kitaplarını açıkladı. “2022-Yılın En İyileri Ödülleri” için Sofitel İstanbul Taksim Hotel’de toplanan seçici kurullar 4 kategoride 13 ödül belirledi. İş Dünyası kitapları seçici kurulu geçen yılın aday listesi içinden çeşitli dallarda 3 kitabı ödüle layık gördü. Ömer Aras’ın Remzi Kitabevi’nden yayımlanan ‘Deneyimler-İnsan Paylaştıkça Çoğalır’ adlı kitabı Entelektüel Birikime Katkı Ödülü’ne, Bülent Eczacıbaşı’nın Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan ‘Aklımızda Bulunsun-İş İnsanları İçin Denemeler’ kitabını Genç Kuşaklara Pusula Kitap Ödülü’ne, Alper Kanca’nın da Kanca Yayınevi’nden yayımlanan ‘Alet İşler-Dünyamızı Biçimlendiren Nesneler’ kitabını İş Dünyasında Görsel Hafıza Ödülü’ne uygun buldu.

Bülent Eczacıbaşı

Ömer Aras

Alper Kanca

KİTAP Dergisi'nin Nisan sayısından yansıyanlar…

Osman S. Arolat, “Sahaflar Çarşısı’nda Görüp İşittiklerim”i kaleme alırken, Rüştü Bozkurt, Bernard Lewis’in “Tarih Notları”nı yorumladı. KİTAP Dergisi'nin Nisan sayısında deprem bölgesinden duygu yüklü yazılar dikkat çekiyor. Handan Sema Ceylan, köşesinde Ülkü Tamer’in “Ben Sana Teşekkür Ederim”inden yola çıkarak yaşanan büyük acıda şiire sığınmayı tercih ediyor. Antakya Medeniyetler Korosu ve Hatay Akademi Orkestrası depremde 11 canlarını kaybetti. Kurucu Şefler Yılmaz Özfırat ve Ali Uğur’la Faruk Şüyün konuştu. Mustafa Kemal Çolak, kitaplarına olan tutkusu yüzünden Malatya'yı terketmeyen araştırmacı, arşivci, gazeteci 87 yaşındaki Celal Yalvaç'ın memleket insanına ‘umut olan duruşunu ve yaşamından yansıyanları okurları ile buluşturuyor.

Kültür, sanat ve edebiyata ışık tutan KİTAP dergisi, bugünkü EKONOMİ gazetesi ile birlikte ücretsiz…