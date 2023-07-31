Çalı Köy Filmleri Festivali ödüllerle sona erdi

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bu yıl 7. kez düzenlenen ve Çalı Futbol Sahası’nda 3 gün süren Çalı Köy Filmleri Festivali, renkli görüntülerle sona erdi. Sinemaseverleri buluşturan program boyunca film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, yoga ve doğa yürüyüşleri gibi çeşitli aktiviteler yapıldı. Yoga ve Mysia Yolları doğa yürüyüşüyle başlayan etkinlikler kapsamında çeşitli atölye çalışmaları yapıldı. Eğitmenler Esin Selimoğlu ve Gizem Gençler önderliğinde düzenlenen ‘Stop-motion ve kendi sahneni yarat’ atölyelerine katılan çocuklar film dünyası hakkında farklı deneyim yaşadılar. Kısa film seçkisi gösterimlerinin yapıldığı festivale, Kutsal Motor ekibi de söyleşi konuğu oldu. Türkiye'de sinemaya yönelik eğlenceli ve nitelikli içerikler üreten ekip, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaan Karsan, Zeynep Ocak ve Hasan Cömert izleyenlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Festivalin son akşamı kısa filmleriyle ödüle değer bulunan yönetmenlere ödülleri verildi. Yapılan değerlendirmede; “Emma” filmi ile Merve Kuş Mataracı mansiyon ödülüne layık bulundu. Merve Kuş Mataracı’nın ödülünü Vuslat Saraçoğlu verdi. En İyi Belgesel Film Ödülü’nü “Suyu Bulandıran Kız” ile Deniz Telek kazandı. En İyi Kurmaca Film Ödülü’nü ise “Rutubet” ile Turan Haste elde etti. Haste’nin ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.