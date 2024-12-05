Canlı yayında fenalaşmıştı! İlber Ortaylı hastaneden video paylaştı: Sağlık durumunu açıkladı

Okan Bayülgen'in konuğu olan İlber Ortaylı, canlı yayında rahatsızlanmış ve programa devam edememişti. Hastaneye kaldırılan Ortaylı, sevenlerine açıklama yaptı.

Ortaylı, kendisini arayıp soranlara teşekkür ettiğini belirterek bugün taburcu edileceğini açıkladı.

Sağlık durumu iyi

Ortaylı, "Bir-iki gün önce iltihaplanma dolayısıyla dengem bozuldu açıkçası. Bir baş dönmesi şikayetiyle hastaneye geldim. Çok şükür geldiğimin ilk günü Koç Üniversitesi Hastanesi’nin şifayab elleriyle dirildim. Bugün taburcu ediliyorum. Arayan, soranlar çok teşekkür ediyorum. Endişelenmemiz gereken bir durum yok. Ben rahatım siz de rahat olun. Çok teşekkürler" dedi.

Ortaylı'nın şeker hastalığından kaynaklı bazı rahatsızlıkları olduğu ve bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğu açıklanmıştı.