Celine Dion'dan kötü haber: Artık kaslarını kontrol edemiyor

"My Heart Will Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının ablası Claudette, Celine Dion'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Claudette, ünlü şarkıcı için "Çok çalışıyor ancak artık kaslarını kontrol edemiyor." dedi.

"Ses telleri kastır, kalp de bir kastır." diyen Claudette, sendromun nadir görülmesi nedeniyle bilim insanlarının yeterince araştırma yapmadığını söyledi.

55 yaşındaki Dion, uzun bir aradan sonra ilk kez kasım ayında Las Vegas'taki bir hokey maçında görülmüştü.

Hastalığını Instagram hesabından duyurmuştu

Dion, Aralık 2022'de Instagram hesabından Fransızca ve İngilizce yaptığı video paylaşımında, spazmlara sebep olup yürüme ve şarkı söyleme yetisini etkileyen "katı kişi sendromuna" yakalandığını ve konserlerine ara verdiğini duyurmuştu.

Dion, "Maalesef, spazmlar günlük hayatımın her adımını etkiliyor. Bazen yürümekte güçlük çekiyorum ve ses tellerimi normalde şarkı söylerken kullandığım gibi kullanamıyorum." demişti.

Sahnede olmayı, hayranlarını görmeyi ve şarkı söylemeyi özleyeceğini belirten Dion, "Gösterilerimde her zaman yüzde 100'lük performans sunarım ama şu anki durumum bunu sağlamaya elverişli değil." ifadesini kullanmıştı.

5 Grammy ve 2 Academy ödülü bulunan Dion, hafızalara kazınan "I'm Alive" ve "My Heart Will Go On" şarkılarıyla albümleri tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı.

Katı kişi sendromu

Katı kişi sendromu, yüksek ses veya hafif dokunuş gibi şeyler tarafından tetiklenebilen sert kaslara ve ağrılı kas spazmlarına neden oluyor.

Nedeni bilinmemekle birlikte, katı kişi sendromunun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun normal dokularına saldırdığı "otoimmün hastalıklardan" olduğu düşünülüyor.