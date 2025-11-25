  1. Ekonomim
Cem Yılmaz 'CMXXIV' gösterisiyle 22 Aralık'ta sahne alacak

Komedyen Cem Yılmaz, geçen sezon yoğun ilgi gören "CMXXIV" adlı stand-up gösterisiyle 22 Aralık'ta yeniden izleyiciyle buluşacak.

Geçen sezon kapalı gişe oynayan ve izlenme rekorları kıran gösteri, Cem Yılmaz'ın kendine özgü mizah anlayışı ve güncel gözlemleriyle Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Sahne tasarımı, ışık ve ses düzeniyle izleyicilere etkileyici bir atmosfer sunmayı hedefleyen gösteri, sanatçının yüksek temposu ve yeni anlatılarıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinliğin biletleri, biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Cem Yılmaz 'CMXXIV' gösterisiyle 22 Aralık'ta sahne alacak - Resim : 1

 

