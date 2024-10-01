Cem Yılmaz’dan Darüşşafakalı öğrencilere büyük destek

Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 161 yıldır sürdürdüğü “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla yaşamları değiştirmeye devam ediyor.

Cem Yılmaz, Darüşşafakalı öğrenciler için sahne aldı

Hayırseverlerin desteğiyle annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara eğitimle yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka’nın misyonuna destek veren ünlü sanatçı Cem Yılmaz, 30 Eylül Pazartesi akşamı Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için sahne aldı. Ünlü sanatçı; gösterisinin tüm gelirini Türkiye’nin her coğrafyasından sınavla belirlenmiş 1.000’i aşkın Darüşşafaka öğrencisine destek için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Eğitim sevdalılarını buluşturan bağış gösterisinin biletleri günler öncesinden tükendi.

"1000’i aşkın çocuğumuzu Cumhuriyet değerlerine bireyler olarak yetiştiriyoruz"

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 161 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye’nin yarınları olan çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanıdığına ve Cem Yılmaz’ın bağış gösterisiyle, Darüşşafaka’nın ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ pırıl pırıl nesiller yetiştirme çabasına güç kattığının altını çizen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “1863 yılından bu yana eğitimle çocuklarımıza yeni bir yaşam armağan eden Darüşşafaka’mızın yararına düzenlenen bu anlamlı gösteriye katılarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Darüşşafaka olarak, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonumuzla küçük yaşta annesini ya da babasını kaybetmiş, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklarımıza tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim olanağı tanıyoruz. Bugün ülkemizin her köşesinden gelen 1.000’i aşkın çocuğumuzu; yaşam boyu öğrenen, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştiriyoruz.” dedi.