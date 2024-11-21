  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti
Takip Et

Çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti

Adam Yayınları’nın kurucusu, yazar ve çevirmen Nazar Büyüm 80 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çevirmen ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti
Takip Et

Türkiye'nin yayıncılık dünyasına önemli izler bırakan Nazar Büyüm, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Adam Yayınları'nı kurarak, yayımladığı şiir, edebiyat ve sanat eserleri ile Adam Öykü ve Adam Sanat gibi dergilerle kültür dünyasına derin katkılarda bulunan Büyüm, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Nazar Büyüm kimdir?

Kayseri Develi’de 1944’te doğan Nazar Büyüm, ilkokulu Develi’de okuduktan sonra İstanbul’a göç etti.

Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Bağlarbaşı'ndaki Surp Haç Tıbrevank'ta aldı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.

1980 yılında Adam Yayınları’nı, ertesi yıl ise Anadolu Yayıncılık’ı kurdu.

Adam Yayıncılık çatısı altında Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Memet Fuat ve Server Tanilli gibi kült isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok yazarın şiir, öykü, roman ve deneme türünde eserlerini yayımladı.

Anadolu Yayıncılık çatısı altında ise Yurt Ansiklopedisi'ni, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi'ni yayımladı.

1986 yılında Selahattin Beyazıt ve Osman Kavala ile Ana Yayıncılık'ı kurarak AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ni yayımlamaya başladı.

Nazar Büyüm'ün haftalık AGOS gazetesinde yayımlanan yazıları Dönüp Baktığımda adıyla yayımlandı.

ING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemliING: TCMB açıklamasının tonu ve faiz indirimi rehberli önemliEkonomi

 

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2025'te enflasyon da faiz de yarıya inerİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 2025'te enflasyon da faiz de yarıya inerGündem

 

Kültür-Sanat
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı
Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı
Altın Portakal Film Festivali'nin 2025 programı belli oldu
Altın Portakal Film Festivali'nin 2025 programı belli oldu
Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti
Genç şarkıcıdan acı haber: Epilepsi krizi geçirdi, kurtarılamadı
Türkiye ve Hollanda arasında arşiv işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye ve Hollanda arasında arşiv işbirliği protokolü imzalandı
Türk Telekom'dan AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi
Türk Telekom'dan AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi
Stüdyo STEAM’da bilim, mühendislik ve yapay zeka sanatla birleşiyor
Stüdyo STEAM’da bilim, mühendislik ve yapay zeka sanatla birleşiyor