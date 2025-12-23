Christopher Nolan'ın "The Odyssey" filminden ilk fragman yayınlandı

Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminden ilk fragman paylaşıldı.

Film, Truva Savaşı’nın ardından eve dönüş yolculuğuna çıkan Odysseus’un uzun ve zorlu serüvenini konu alıyor.

Universal, geçen aralık ayında filmin “dünyanın dört bir yanında, tamamen yeni IMAX film teknolojisi kullanılarak” çekileceğini açıklamıştı.

Christopher Nolan’ın son büyük filmi Oppenheimer, 2024’te yedi Oscar kazanmıştı.

Nolan, 2023’te Variety’ye verdiği röportajda Oppenheimer sonrası hangi projeyi yapacağından emin olmadığını ancak şunları söylediğini aktarmıştı:

“Ne yaparsam yapayım, ona tamamen sahip olduğumu hissetmeliyim. Bana özgü ve orijinal olmalı. Fikir başka bir yerden gelse bile, klavyede parmaklarımdan geçmeli ve sadece benim gözlerimden çıkmalı.”

Fragmanda neler var?

Fragmanda Odysseus’un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği ve tehlikelerle dolu bir yolculuk sırasında evine ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

A film by Christopher Nolan shot entirely with IMAX film cameras. Watch The Odyssey trailer and experience the film in IMAX 7 17 26. pic.twitter.com/iY1o9BuGk2 — IMAX (@IMAX) December 22, 2025

Fragmanda askerleriyle birlikte ünlü Truva Atı’nın içinde yer aldığı sahneler de dikkat çekiyor.

Odysseus’un karada yürüdüğü, denizlerde yol aldığı ve mağaralardan geçtiği sahnelerde, gölgeler arasından beliren ürkütücü derecede büyük bir yaratık da göze çarpıyor.