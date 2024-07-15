Çılgın Hırsız'dan yeni rekor: 5 milyar doları aşan ilk animasyon serisi oldu

Çılgın Hırsız 4 uluslararası gişede büyük bir yer edindi ve listelerde zirveye yerleşerek 88 milyon dolargibi muazzam bir gelir elde etti.

Animasyon devam filminin küresel hasılatı artık 437,8 milyon dolar. Böylece Çılgın Hırsız filmi tüm serileriyle birlikte 5 milyar dolar sınırını geçen tarihteki ilk animasyon serisi oldu.

Film, 35.000 ekranda ve 11.000 lokasyonda 11,8 milyon dolar hasılat elde ederek ilk kez gösterildiği Çin de dahil olmak üzere yaklaşık 80 yabancı pazarda gösterime girdi. Son seri, Universal ve Illumination tarafından ortak olarak üretildi.

5 milyar dolarlık başarı haberi Universal'ın geçen hafta Minyonlar 3'ün vizyon tarihini 30 Haziran 2027 olarak belirlemesiyle geldi.

Bu film Brian Lynch tarafından yazılacak. İlk üç Çılgın Hırsız filminin ve ilk Minyonlar filminin arkasındaki film yapımcısı olan Akademi Ödülü adayı Pierre Coffin tarafından yönetilecek.

Illumination'ın kütüphanesi küresel gişede 10 milyar dolardan fazla hasılat elde ederek bu alanda müthiş bir rakama ulaştı. Ayrıca animasyon prodüksiyon stüdyosunun Universal Pictures ile özel finansman ve dağıtım ortaklığı da aynı şekilde devam edecek.