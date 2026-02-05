Çırağan Sarayı, Kempinski yönetiminde 35. yılını kutluyor

Yüzyıllardır İstanbul siluetinin ihtişamlı parçaları arasında yer alan Çırağan Sarayı, bugün Kempinski yönetiminde yalnızca güçlü bir lüks otel markası değil; aynı zamanda Türkiye’nin global lüks sahnesindeki temsil gücünü artıran bir referans noktası olarak konumlanıyor. Açıldığı günden bu yana kraliyet aileleri, ülke başkanları ve dünyaca ünlü sanatçılar dahil olmak üzere sayısız önemli ismi ağırlamaya devam ederken; şehri dünyaya tanıtan etkinlikler, uluslararası toplantılar ve seçkin düğünlere de ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından misafirler, Çırağan Sarayı deneyimini keşfediyor. Kempinski’nin misafirperverlik geleneği ile Osmanlı saray kültürünü bir araya getiren otel; Türk misafirperverliğinin dünyadaki elçilerinden biri olmaya devam ediyor.

35. yıla özel konaklama deneyimi

Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Kempinski yönetimindeki 35. yılını, Saray’ın zamansız atmosferini deneyimlemek isteyen misafirleri için özel bir konaklama ayrıcalığıyla kutluyor.

Konaklama paketi kapsamında, Palace Suite ve Bosphorus Executive Suite kategorilerinde geçerli olan deneyim zarif anlara dönüşüyor. Bu anlamlı yıl dönümüne özel olarak, süitlerde misafirleri karşılayan özel hazırlanmış 35. yıl ikramları ve özel bir hediye, Saray’da geçirilen zamanı küçük ama unutulmaz detaylarla taçlandırıyor. Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un 35. yılına eşlik eden bu ayrıcalıklı konaklama deneyimi, Saray’ın asırlık mirasını günümüzün rafine lüks anlayışıyla buluşturarak misafirlerine zamansız bir İstanbul hikâyesi sunuyor.

15 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli konaklama paketi için rezervasyonlar, 15–31 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabiliyor.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Çırağan Sarayı, Kempinski yönetiminde 35 yıldır tarihin ihtişamını modern misafirperverlikle harmanlıyor. Konaklamayı, destinasyonun kültürü ve hikâyesiyle bütünleşen bir yolculuğa dönüştürüyor. Bugün Çırağan Palace Kempinski, İstanbul’un kültürel belleğini canlı tutan bir mekân. Stratejimizin temelinde, imparatorluk kökenli tarihsel kimliği modern lüksün beklentileriyle doğal ve zamansız bir biçimde bütünleştirmek yer alıyor. Bu yalnızca marka yaklaşımımız değil; aynı zamanda İstanbul’un global sahnedeki konumunu güçlendirmek adına taşıdığımız önemli bir sorumluluk. İkonik konumumuz ve tarihsel mirasımız sayesinde, İstanbul’un lüks destinasyon algısının şekillenmesinde aktif bir rol üstleniyoruz. Ek olarak değinmek isterim ki benzersiz tarihimizi konuklarımıza detaylıca anlattığımız, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz ‘Tarihi Koridor Turlarımız’, en özel deneyimlerden biri olmaya devam ediyor. Saray’ın tarihine ilişkin etkileyici bir görsel hafıza armağan eden bu görsel zaman yolculuğu, otel ve Saray’ın modern bölümleriyle adeta yaşayan bir köprü kuruyor. Çırağan Sarayı’nın tarihini adım adım keşfetmek ve unutulmayacak bir deneyim yaşamak isteyen otel misafirlerimiz, bu eşsiz tur ile geçmişin izlerini takip ederek o dönemin görkemine tanıklık ediyor.” diyor.