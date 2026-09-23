Contemporary Istanbul başladı: Haliç'te Johnny Depp sürprizi

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METİN MERCAN

Akbank’ın 21 yıldır aralıksız sürdürdüğü ana partnerlik desteğiyle hayata geçirilen organizasyon, 22 Eylül’deki "At First Sight" açılış resepsiyonu ve yoğun katılımla gerçekleşen VIP ön izlemenin ardından genel ziyarete açılarak 27 Eylül’e kadar sürecek.

16 ülkeyi ve 70 galeriyi Haliç kıyısında buluşturan 21. edisyon, hem köklü uluslararası yapıları hem de bağımsız oluşumları ağırlıyor. Fuar bünyesinde 736 sanatçının imzasını taşıyan bin 372 eser sergilenirken, sergileme kurgusu kapalı stant alanlarından çıkarak Haliç sahil şeridini ve Tersane İstanbul’un endüstriyel mirasını canlı bir açık hava müzesine dönüştürüyor.

Kuşaklararası güçlü bir süreklilik sunan fuar seçkisinde; 20. yüzyıl modern ustalarının nadir baskı ve çizimlerinden uluslararası çağdaş sanat devlerinin büyük boyutlu formlarına, genç kuşak temsilcilerin mekana özgü enstalasyonlarından yenilikçi malzeme araştırmalarına kadar zengin bir üretim yelpazesi yer alıyor.

22 galeri ilk kez Contemporary Istanbul'da

Toplam katılımcıların yaklaşık üçte birini oluşturan 22 yeni galeri, bu edisyonla birlikte fuar programına dahil olarak etkinliğin uluslararası temsil ağını ve sanatsal çeşitliliğini genişletiyor.

İlk kez katılan yapılar arasında; Berlin ve Madrid merkezli carlier | gebauer, Paris'ten Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Galerie La La Lande ve Galerie Michel Rein, Lizbon'dan Galeria Francisco Fino, Berlin'den Galerie Thomas Schulte, San Francisco'dan Jessica Silverman, Los Angeles'tan VON LINTEL GALLERY, São Paulo'dan Galeria Karla Osorio, Beyrut ve Münih merkezli Galerie Tanit ile Madrid'den Villa Magdalena gibi uluslararası alanda köklü galeriler yer alıyor.

Fuarın bölgesel odağı ve genç galerilere alan açan bölümleri kapsamında ise Asya sahnesinden Pearl Lam Projects, Whitestone Gallery, Takato Kano Gallery, Method Gallery ve Silk Art House Gallery'nin yanı sıra New York'tan Friedrichs Pontone, Tiflis'ten Identica, Prag'dan Karpuchina Gallery, Ankara'dan Ka ile İstanbul'dan rast. GALLERY ve Shiva Zahed Gallery ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

"Sanat insanları yeniden bir araya getiren güçlü bir ortak dil"

Açılışta konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatın birleştirici rolüne dikkati çekerek "Savaşların ve ayrışmaların dünyayı giderek daha fazla birbirinden uzaklaştırdığı bir dönemde sanat, insanları yeniden bir araya getiren, diyaloğu canlı tutan ve farklı kültürler arasında yeni bağlar kurulmasına alan açan güçlü bir ortak dil. Bugün sanatın bu birleştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İstanbul, yüzyıllardır farklı kültürlerin ve fikirlerin yalnızca buluştuğu değil, birbirini etkileyerek yeni bir kültürel dil yarattığı dünyanın en güçlü merkezlerinden biri." dedi.

"Focus: Asia" ile kıtalararası sanat köprüsü

Fuarın bu yılki bölgesel odağını oluşturan "Focus: Asia" programı, Asya çağdaş sanat ekosisteminden önde gelen galerileri ve üretim pratiklerini Haliç kıyısına taşıyor.

Program kapsamında Hong Kong ve Şanghay'dan Pearl Lam Projects, Tokyo ve Seul merkezli Whitestone Gallery, Yokohama ve Nagoya'dan Takato Kano Gallery, Yeni Delhi'den Method Gallery ile Singapur'dan Silk Art House sanatseverlerle buluşuyor.

Bölgesel açılım kapsamında yalnızca Asya galerileri değil; Tatsuo Miyajima, Jin Meyerson, Cody Choi, Kim Hyunsik, Isaac Chong Wai, Mizuki Nishiyama ve Park Jieun gibi kıtanın önde gelen sanatçılarının çalışmaları da fuar genelinde izleyiciye sunuluyor.

Son beş yıl içinde kurulan dokuz galeriye ayrılan "New Grounds" bölümü ve beş bağımsız solo sunum (Solo Show) genç kuşak üretimlere alan açarken; Türkiye'den ve dünyadan köklü galeriler zengin seçkileriyle stant açıyor.

Fuar koridorlarında Pablo Picasso, Joan Miró, Henri Matisse ve César gibi modern sanat tarihinin mihenk taşlarının yanı sıra Niki de Saint Phalle, Tony Cragg, Yayoi Kusama, Maurizio Cattelan, Bernar Venet ve Burhan Doğançay gibi usta isimlerin yapıtları da sanatseverlerle buluşuyor.

Haliç kıyısında 12 anıtsal heykellik açık hava parkuru

Fuar, kapalı çadır ve hangar alanlarının sınırlarını aşarak Tersane İstanbul’un Osmanlı döneminden miras kalan tarihi rıhtımını, taş meydanlarını ve sahil şeridini de bütüncül bir sergileme rotasına dönüştürüyor.

"Contemporary Istanbul x Tersane İstanbul Heykel Parkuru" kapsamında alanın geneline yayılan yerleşim planında, ulusal ve uluslararası sanatçıların imzasını taşıyan 12 büyük ölçekli anıtsal heykel izleyicilerle buluşuyor.

Tarihi yarımada silüeti ve deniz manzarasıyla diyalog kuran bu açık hava yerleşimleri, ziyaretçilere kapalı alanların dışında da kesintisiz bir kamusal sanat deneyimi yaşatıyor.

Parkurun bu yılki en dikkat çekici ve odak noktası olan yapıtı, dünyaca ünlü İspanyol heykeltıraş Jaume Plensa’nın Haliç kıyısına yerleştirilen yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki dökme demir eseri "Juana" oldu.

Eser, heykeltıraşın İstanbul'daki ilk kamusal alan yerleştirmesi olma özelliğini taşıyor.

Haliç kıyısında Johnny Depp sürprizi

Fuarın açık hava sergileme rotasında bu yılın en çok ilgi çeken duraklarından birini dünyaca ünlü aktör ve sanatçı Johnny Depp’in imzasını taşıyan "The Bunnyman" adlı heykel oluşturuyor. SIGG Art Foundation iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturulan 2026 tarihli ve iki metre boyundaki anıtsal çalışma, Depp’in çocukluk düşleri ile kişisel sembolizminden beslenen figüratif dünyasını Haliç kıyısına taşıyor.

Açık alan rotasında Depp'in çalışmasının yanı sıra; Marc-Olivier Wahler küratörlüğünde sunulan Sheikh Rashid Al Khalifa’nın "Inhabited Crate" yerleştirmesi ile Pearl Lam Projects ortaklığındaki Chisato Matsumoto imzalı "Sail of Light" heykeli de izleyicilerin beğenisine sunulan diğer önemli yapıtlar arasında bulunuyor.

Horasan retrospektifi ve "Garip Şeyler Oluyor" sergisi

Açık alan rotasının yanı sıra fuar yerleşkesi, izleyicilere derinlikli sergileme deneyimi sunan iki kapsamlı küratöryel projeye ev sahipliği yapıyor.

Fuarın 21 yıldır ana partnerliğini üstlenen Akbank Sanat alanında, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde hazırlanan "Garip Şeyler Oluyor" başlıklı tematik sergi sanatseverlerle buluşuyor.

Günümüz dünyasının tekinsizliğini, gerçeklik algısındaki kırılmaları, insan-doğa-teknoloji eksenindeki dönüşümleri ve çağımızın getirdiği belirsizlikleri sorgulayan seçki; farklı kuşak ve disiplinlerden sanatçıların özgün yapıtlarını kavramsal bir kurgu etrafında bir araya getiriyor.

Fuar kapsamında yer alan diğer önemli durak ise Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde kurgulanan Mustafa Horasan sergisi oldu. Türk çağdaş sanatının usta ismi Mustafa Horasan'ın uzun soluklu sanatsal pratiğini, figüratif anlatımındaki katmanları ve zengin görsel mirasını merkeze alan sergi, sanatçının farklı dönemlerde ürettiği dönüm noktası niteliğindeki işlerini retrospektif bir bakışla izleyiciye sunarak fuarın kurumsal ve düşünsel ağırlığını pekiştiriyor.

Düşünsel panellerde Doğu-Batı diyaloğu

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) tarafından organize edilen CIF Dialogues, bu edisyonda "The Long and Winding Road" teması altında 23-24 Eylül tarihlerinde Tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İki gün süren paneller dizisi; Asya’nın küresel sanat ekosisteminde hızla yükselen rolünü, yeni nesil koleksiyonerlik eğilimlerini, sanat kurumlarının kurumsal dönüşümünü ve sanatın mimarlık ile teknolojiyle kurduğu kesişim noktalarını etraflıca masaya yatırıyor.

Oturumlarda, Bangkok ve New York merkezli WHY Architecture Kurucusu mimar Kulapat Yantrasast, Naoshima New Museum of Art Direktörü Akiko Miki, küratör Naz Cuguoğlu ve eski Sotheby’s Asya yöneticisi Felix Kwok’un yanı sıra Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan’ın önde gelen kültür kurumlarının temsilcileri konuşmacı olarak yer alıyor.

Program, Doğu ile Batı arasındaki estetik ve kavramsal köprüleri güçlendirirken, İstanbul'un kıtalararası kültürel diyaloğun merkez üssü olma kimliğini düşünsel boyutta derinleştiriyor.

Üniversitelilere ücretsiz giriş, 250 öğrenciye özel rehberli tur

Fuarın ana partneri Akbank, geçen yıl başlattığı eğitim desteğini bu edisyonda da sürdürerek güzel sanatlar liseleri ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 250 öğrenciye uzman rehberler eşliğinde ücretsiz fuar turu olanağı sağlıyor.

Contemporary Istanbul ise gençlerin fuarla buluşmasını tabana yaymak amacıyla 24 ve 25 Eylül tarihlerinde 17.00-20.00 saatleri arasında üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ücretsiz ağırlıyor.

Ziyaretçilerin alana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla fuar süresince Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul'a ücretsiz tekne seferleri düzenleniyor. Fuar, 27 Eylül Pazar akşamına kadar gezilebilecek.