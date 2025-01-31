Çöpten servet çıktı! 50 dolara alınan tablo Van Gogh’un olabilir

Uzmanlar, Minnesota'daki bir ikinci el satışında 50 dolardan az bir fiyata satın alınan tablonun aslında keşfedilmemiş 15 milyon dolarlık bir Van Gogh şaheseri olduğuna inanıyor.

Amerikalı bir antika koleksiyoncusu, birkaç sene önce Minnesota eyaletindeki ikinci el pazarında bir yağlı boya tabloyu 50 dolara satın aldı.

İsmi saklın tutulan koleksiyoncu, pipo içen bir balıkçının tasvir edildiği eseri 2019’da New York’taki sanat araştırma şirketi olan LMI Group International’a sattı. Şirket ise tabloyu incelemek için aralarında kimyagerler, küratörler ve patent avukatları olan 20 kişilik bir ekip meydana getirildi. Sonunda uzmanlar söz konusu tablonun Vincent van Gogh’a ait olabileceğini ortaya çıkardı. Çünkü resimdeki kırmızı pigmentin Van Gogh’un yaşadığı tarihlerde Güney Fransa’da kullanılan bir boya markasıyla eşleştiğini tespit etti. Eğer eser, orijinal bir Vincent van Gogh eseri ise değerinin yaklaşık 15 milyon dolar olacağı ifade edildi. Ancak bunun için Van Gogh Müzesindeki bir akademisyenin onayının alınması gerekiyor. Şimdi uzman ekibi, eserin orijinalliğini ispat etmeye çalışıyor.

‘Elimar’ imzası dikkat çekiyor

Üzerinde “Elimar” yazan söz konusu tablonun, sanatçı Vincent van Gogh’un 1889-1890 yılları arasında Güney Fransa’daki Saint-Paul psikiyatri sanatoryumunda yattığı sırada yapılmış olduğu düşünülüyor. Ressam burada 150 tuval resmi yaptı.

Eseri doğrulamanın tek yolu ‘onay’ almak

Çalışmanın bulguları bu ayın sonlarında Van Gogh uzmanları için düzenlenecek özel bir etkinlikte açıklanacak. Eseri doğrulamanın tek yolu Van Gogh Müzesi'ndeki bir akademisyenin onayını almak.

Tesadüfen bulunan ilk eser değil

Şüpheli yeni Van Gogh'un keşfi, mütevazı koşullardan üst düzey bir sanat eserinin ortaya çıkarılmasının ilk örneği değil.

Washington DC'li bir kadın, bir ikinci el mağazasında 2.000 yıllık bir Maya vazosu bulmayı başardı.

Teksaslı Laura Young ise yerel Goodwill mağazasından paha biçilmez bir Roma büstünü sadece 35 dolara satın aldı.