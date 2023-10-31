Açık Holding’in desteğiyle 27 Ekim’de ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ açıldı. 6 Kasım’a kadar Artopol Sanat Galerisi’nde devam edecek olan sergi, ardından merak edenleriyle dijital ortamda buluşturulacak. 4 ayrı bölümden oluşturulan sergi hakkında konuşan Küratör Özlem Özdemir, “Cumhuriyet’in öncü kadınlarını kendine adamış bir yazarım, 6 kitabım var. Özellikle genç kızlar için ‘Kadınlar Cumhuriyeti ve Bilimin Öncü Kadınları’ kitabını yazdım. Kitabın dışında ne yapabilirim, kadınların hikayelerini daha çok insana nasıl ulaştırabilirim diye düşünürken sergi yapmaya karar verdim. Ama bu sadece bir fotoğraf sergisi olmamalıydı. İçinde bilgi de olmalıydı. Sonunda Açık Holding’in desteğiyle Şehrinaz Kartal projeyi sahiplendi. Bugün bu vesileyle buradayız.” dedi.

Serginin bölümlerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti: “Birinci bölümünde Atatürk'ün kadına bakışını kronolojik olarak anlatıyoruz. Genç bir subay olduğu günden, bizim Cumhurbaşkanımız olduğu döneme kadar her zaman kadının erkeklerle eşit vatandaş olması gerektiğini savunduğunu o bölümde görebiliriz. İkinci bölümümüzde, Türk kadınlarının haklarını nasıl kazandığını dünyayla kıyaslayarak bunu da hatırlamak gerektiğini düşünüyorum. Genç kızların bu haklarını bilmesi çok önemli. Üçüncü bölümümüzde, her meslekten 20 ilki başarmış kadının kapsamlı biyografileri var. Bu sergide onları tanıyabileceksiniz. Son bölümde de bize yol açmış olan 100 kadının listesini yayınlıyoruz. Böylece onlara bir selam veriyoruz. Hem de ‘biz sizin izninizle gidiyoruz’ diyoruz. Kimisinin adını hiç kimse bilmiyor. Kimisi hala yaşıyor ve bazıları bugün aramızda. O nedenle bu sergiyi herkesin görmesini istiyorum.”

“Gelecekteki kadınlarımıza ilham olmak istiyoruz”

Açık Holding Pazarlama Başkan Yardımcısı Şehrinaz Kartal ise “Açık Holding olarak bu işi çok uzun zamandır planlıyoruz. Yeni bir şey değil. Ama bu yıl Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ve bizim için çok değerli. O yüzden de projemizi anlamlı bir tarihte başlatma kararı aldık. Uzun süredir planladığımız ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Projesine’ bir başlangıç yaptık. Bu sadece başlangıç… Önce fiziki bir sergiyle başladık sonrasında bunu dijitale taşıyacağız. Böylece buradaki tüm kadınlarımızı, daha fazlasını detaylı olarak izleyebileceksiniz. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Cumhuriyet’in öncü kadınlarından, bugünün kadınları olarak ilham alıyoruz. Onları örnek alarak başarılı işler yapıyoruz. Ve gelecekteki kadınlara da yollarının açık olduğunu göstermeye çabalıyoruz. Şöyle bir lafımız var burada; İlham beklemeyen, ilham olan kadınlar... Kendileri bize ilham oldular ve ilham beklemediler. Biz de gelecekteki kadınlarımıza ilham olalım istiyoruz. Bu projenin bizim için değeri budur.” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir bir proje yapmak istiyoruz”

Sürdürülebilir bir proje yapmak istediklerini anlatan Kartal, “Tek seferlik bir şey yapmak istemiyoruz. İlerde Cumhuriyet’in Öncü Kadınları konferanslarını da yapmak niyetimiz var. Açık Holdingin ev sahipliğini yapacağı harika organizasyonlar planlıyoruz. İçeriğinde kadınlarımızın her yıl, o yıla ait başarılarına dair konuşmalar olacak. Gelecekler hikayelerini ve bizlerle paylaşacaklar. En başta ben kadın olarak bu işi çok önemli buluyorum. Çok destekliyorum. Ve Açık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık da bu vizyona sahip. Bu vesileyle burada değerli Yazar Özlem Özdemir küratörlüğünde bu işi yapabildiğimiz için çok memnunum.” dedi.