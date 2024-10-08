Dardanel'den çağdaş sanata ‘köklü’ destek

Mustafa Kemal Çolak

Tarih kenti Çanakkale’nin kültürel ve sanatsal zenginliğini ortaya koymak amacıyla düzenlenen Çanakkale Bienali’nin 9’uncusu, 4 Ekim Cuma günü kapılarını açtı. 11 Kasım tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak olan bienalde, 50’nin üzerinde sanatçı farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Organizasyon, sergilerin süreceği 6 hafta boyunca kent sakinlerinin olduğu kadar şehir dışından gelen binlerce izleyicisinin de sanat zevkine hizmet edecek. Başladığı yıldan bu yana 500’ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapan Çanakkale Bienali’nin ana sponsorluğunu Çanakkale’nin 40’ıncı kuruluş yılını kutlayan değeri Dardanel yürütüyor. Kent bünyesinden çıkan en önemli markalardan biri olarak faaliyetlerini 1984 yılından bu yana sürdüren Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen, “Çanakkale'den doğmuş küresel bir marka olarak kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı vermeyi öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz” diyor.

Şehirle özdeşleşen markasıyla, uzun soluklu kültür, sanat, spor öncelikli pek çok başlığın Çanakkale’deki en önemli uygulayıcılarından olan Dardanel, kurucusunun görev saydığı sözünü ettiğimiz alanlardaki hizmetlerini kuruluşundan bu yana sürdürüyor.

KİTAP dergimizin bu ayki konuğu Niyazi Önen. Deniz kenti Çanakkale’nin orkinosunu ihracat pazarlarıyla buluşturan, ardından 1984’te ilk ton balıklı konserveyi üreten Niyazi Önen, bu yönüyle aynı zamanda sektörünün öncü girişimcisi. Doğrudan yüzde 66’sı kadın çalışan olan 4 bin, ekosistem olarak ise 20 bin kişinin istihdamında rol oynayan Dardanel, bugün iş yolculuğunda, Çanakkale üzerinden Türkiye’de olduğu kadar Yunanistan’da kurduğu tesislerle de emin adımlarla ilerliyor.

Memleketinden aldığını, toplumun tüm kesimlerine kültür yaşamından sanata, spordan doğaya saygı projelerine uzanan geniş alandaki sosyal fayda çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine geri verme gayreti içinde olan Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen’in iki çocuğu Ayşe Önen ve Mehmet Önen ile birlikte yürüttüğü spordan, kültürel yaşama, doğa dostu projelere, sanata uzanan çalışmalarına yönelik değerlendirmelerini sayfalarımıza taşıdık:

Dardanel Grubu Çalışma İlkeleri ve Değerleri’nde “Dardanel Grubu olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına yaklaşımımız finansal destek sağlamanın yanında, değişimin ve dönüşümün bir parçası olmak, ele aldığımız toplumsal sorunun çözümünde aktif rol almaktır” deniliyor. Bu bakışın ışığında, Dardanel’in sosyal sorumluluk olgusuna yaklaşımını nasıl yorumlamak gerekir?

En az ekonomik yatırım kadar önemli bir diğer noktanın ‘sorumlu marka’ olarak bölgeye sağladığımız katkılar olduğunu düşünüyorum. Dardanel Şirketler Grubu, sosyal sorumluluk çalışmalarına sadece finansal destek sağlamakla kalmayıp faaliyet gösterdiği alanlarda olduğu gibi toplumsal alanlarda da değişim ve dönüşüm süreçlerinin aktif bir parçası olmayı hedefleyen öncü bir marka. Sosyal sorumluluk projelerinde sadece maddi kaynak sağlamayı değil, aynı zamanda bu projelerin sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmesini amaçlıyoruz. Bu, Dardanel’in topluma olan bağlılığını ve sorumluluk bilincini yansıtıyor.

Çanakkale başta olmak üzere kültür ve tarihsel geçmişe yönelik sosyal fayda projelerinde Dardanel neleri önceliklendirir?

Dardanel olarak, Çanakkale’nin kültürel ve tarihsel mirasına önem veriyoruz. Bu bağlamda, sosyal fayda projelerinde Çanakkale’nin zengin tarihsel geçmişini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor, yürütülen projelere destek veriyoruz. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği yaparak, toplumsal katılımı artıran projeler geliştiriliyoruz. Bu işbirlikleri, destek verdiğimiz veya organize ettiğimiz projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve daha etkili olmasını sağlıyor.

Dardanel’in 40 yılı aşmasına karşılık yenilikçi yönü öne çıkan genç bir marka olarak varlığını sürdürmesinde spora bakışının rolü var. Sportif faaliyetlerin kapsayıcılığı hakkında nasıl bir değerlendirme yapılabilir?

Dardanel, 40 yılı aşkın süredir devam eden yenilikçi yaklaşımı sayesinde genç ve dinamik bir marka olarak varlığını koruyor. Bu başarının arkasında, bölgesel ve toplumsal gelişimi destekleyen çalışmaların yanı sıra spora ve sportif faaliyetlere verdiği önem büyük rol oynuyor. Dardanel, sürekli olarak yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklı bir marka. Deniz ürünleri alanında dünya ile entegre olmuş ve her geçen gün ihracat coğrafyasını genişleten bir üretici olarak sağlıklı, besleyici ve lezzetli ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu yenilikçi yaklaşımımız, markamızın genç ve dinamik bir imajla anılmasını sağlıyor.

Spor en çok neyi fark ettiriyor toplumlara?

Dardanel olarak, sporun birleştirici ve kapsayıcı gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, çeşitli sportif faaliyetlere sponsorluklarla destek vererek toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Sporun, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmesi ve toplumsal dayanışmayı artırması gibi olumlu etkileri, Dardanel’in marka değerleriyle örtüşüyor. Bu bağlamda, spor etkinliklerine katılım ve desteklerimiz, markanın toplum nezdinde daha genç ve dinamik algılanmasına katkıda bulunuyor. Dardanel’in spora ve sportif faaliyetlere verdiği destek, markamızın yenilikçi ve genç kalma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşımımız, markamızın hem yerel hem de uluslararası alanda güçlü bir konumda yer almasını sağlıyor.

Tüm Türkiye, Çanakkale Dardanelspor’u çok sevdi. Kulüp, yoluna ‘sosyal sorumluluk projesi’ olarak devam ediyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle, sportif faaliyetler geniş kitlelere ulaşarak toplumsal farkındalık yaratma potansiyeline sahiptir; sağlık, eğitim ve çevre gibi konularda duyarlılığı artırır. Ayrıca, spor bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirir, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik eder. Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel geçmişlere sahip bireyleri bir araya getirerek sosyalleşmeyi destekler. Gençler için önemli bir eğitim aracı olarak liderlik, takım çalışması ve disiplin gibi değerleri öğretir, kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Bu nedenler, sporun yalnızca bir eğlence aracı olmasının ötesinde, toplumsal gelişime ve sağlığa katkıda bulunduğunu gösteriyor. Dardanelspor’un bu perspektifle hareket etmesi, topluma sunduğu faydaların geniş kapsamını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Troya kazılarına yönelik özel baskı kitaba imza attı

Dünyada daha önce benzeri yapılmamış bir çalışma niteliğindeki eser, Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve geniş bir ekibin katkılarıyla yaklaşık dört yılda tamamlandı. Dardanel’in özel baskı ile destek verdiği Troy kitabı, Homeros’un destanlarında anlattığı ünlü Troya kentini bulmak ve araştırmak için yola çıkan seyyahların izlenimlerini tek bir cilde sığdırıyor. Troya’yı, Çanakkale’yi ve ülkemizin tüm dünyada bilinirliğini artırmayı hedefleyen bu çalışma; öğretim üyesinden lise öğrencisine kadar herkesin kolaylıkla okuyabileceği, bir referans kitabı oldu.

Dardanel, Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi

Bienal ana desteği nasıl, hangi saiklerle oluşturuldu?

Çanakkale'den doğmuş küresel bir marka olarak kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı vermeyi öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Çanakkale'nin kültürel ve sanatsal zenginliğini ön plana çıkarmak, genç sanatçıları desteklemek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla kültür sanat faaliyetlerine destek olmayı önemsiyoruz. Bu sebeple, bölgedeki kültürel yaşamı zenginleştirecek ve Çanakkale’nin uluslararası sanat platformlarında tanıtılmasına katkıda bulunacak sürdürülebilir sanat projelerinde yer alıyoruz.

Çanakkale Bienali, yıllar içinde kent yaşamına ve ülkenin kültür ortamına nasıl bir katkı sundu?

Çanakkale Bienali, 2008 yılından bu yana düzenleniyor, bugüne kadar 500’ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yaptı. Bienal, Çanakkale’nin küresel çağdaş sanat ekosisteminde bir çekim merkezi olmasını sağlayarak şehrin kültürel zenginliğini artırmaya devam ediyor. Uluslararası anlamda kabul gören böylesine önemli kültür sanat etkinlikleri sayesinde kent sakinleri ve ziyaretçiler, çağdaş sanatın farklı disiplinleriyle tanışma fırsatı buluyor.

Dardanel, yenilenen bu yılki Bienal’de hangi aktiviteler ve programlarla ilgili kamuoyunun karşısına çıktı?

Dardanel, Çanakkale Bienali’nin ana destekçisi, dolayısıyla bienalin sürdürülmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli maddi koşulların oluşması için destek veriyor. Bienalin organizasyon ve üretim süreçlerine yönelik çalışmalara destek sağlamaktan dolayı mutluyuz. Çanakkale Bienali her edisyonunda çıtayı biraz daha yükseğe koyuyor, içeriğini zenginleştiriyor. Bu edisyonda da 50’nin üzerinde sanatçı farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak, bienalin sergilerinin süreceği 6 hafta boyunca kent sakinlerinin etkin katılım sağlayacağı farklı kültür-sanat etkinlikleri hayata geçecek.

Yeni dönemlere ilişkin görüşleri ve hedefleri

Dardanel 40 senedir Çanakkale’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına doğrudan katkı sağlayan öncü bir marka. Kültür ve sanata olan desteğimiz, Dardanel’in topluma olan bağlılığını, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği teşvik eden yaklaşımını yansıtıyor. Doğmuş olduğumuz topraklarda sanattan, spora, eğitimden, doğal yaşamın korunmasına kadar birçok alanda gerçekleştirmiş olduğumuz sosyal sorumluluk projelerine desteğimizi ve iş birliklerimizi artırarak kentin sosyal hayatına dokunup destek olmaya gayret gösteriyoruz. Dardanel bugün olduğu gibi, gelecekte de Çanakkale’nin sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına katkıda bulunmaya devam edecek. Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklere verdiğimiz desteklerle hem yerel hem de ulusal düzeyde toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

"İyilik yap, denize at"

Denİzlerdekİ biyoçeşitliliğin muhafazası ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerine bağlı olarak hareket eden Dardanel, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile yürüttüğü “İyilik Yap, Denize At” projesini geliştirdi. Ülkemiz karasularında nesli yok olma tehlikesine giren ıstakoz türlerinin Çanakkale’deki varlığını artırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında yetiştirilen yavru ıstakozlar denize bırakıldı. Bu sayede Çanakkale’deki ıstakoz popülasyonunun artması hedefleniyor.

40’ıncı yıla özel projeler

Yeşil miras bırakmanın mutluluğunu yaşadık

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Kalabaklı bölgesinde15 bin metrekare araziye 2 bin 500 adet kızılçam fidanı, Çanakalan’da ise 45 bin metrekarelik arazide 7 bin 500 adet kızılçam fidanı dikimi gerçekleştirdik. Dikilen 10 bin kızılçam fidanıyla bölgemize kalıcı bir değer kattık. Dikimini gerçekleştirdiğimiz fidanların her birini Dardanel çalışanları ve paydaşlarımız adına dijital ortamda sertifikalandırdık. Dardanel olarak Çanakkale’ye ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakıyor olmanın mutluluğunu da yaşadık.

Kadın futbol kulübümüz gururumuz, Çanakkale Belediyespor’a katkı sunuyoruz

Dardanel olarak sosyal, kültürel ve ekonomik katılımı güçlendirmeyi ve toplumun gelecekteki başarılarına ilham vermeyi hedefliyoruz. Dardanelspor Kulübü çatısı altında kurulan kadın futbol takımının başarıları cesaretimizi artırırken, bu sene Çanakkale Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımlarına da destek vermeye başladık.

Mükemmeliyet Merkezi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yaptığımız işbirliklerine bir yenisini daha ekledik. Yakın zamanda Ezine’deki yeni fabrika yatırımlarıyla oluşturacağımız Mükemmeliyet Merkezi, öğrencilerimize deney, araştırma, analiz yapma imkânı tanıyacak. Bu merkez bölgemizde gıda alanında üretim yapan şirketler açısından da son derece faydalı olacak.

Çanakkale Karina Deniz Kültürü Merkezi

Çanakkale Belediyesi tarafından geliştirilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Dardanel iş birliğinde hayata geçirilen çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kültür merkezinde birbirinden farklı deneyimleme alanları bulunuyor. Kapalı ve açık alanlarda yer alan akvaryumlar, alg üniteleri, VR teknoloji bölümü, denizcilik bölümü, sergi ve koleksiyon bölümleri, bu alanlar arasında yer alıyor. Çanakkale ile özdeşleşen sualtı ve rüzgâr sporları, sportif balıkçılık atölyelerinin yanı sıra katılımcılar, oyun aktiviteleri ve deniz temalı oyun parkı gibi alanlarda da keyifli vakitler geçirirken, Piri Reis haritası ve bilgilendirme panoları eşliğinde Çanakkale’ye dair ne varsa hepsini öğrenebilecekler.