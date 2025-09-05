Darth Vader'ın ışın kılıcı açık artırmada Star Wars rekorunu kırdı

Darth Vader'ın orijinal Star Wars filmlerinde -A New Hope (1977); The Empire Strikes Back (1980) ve Return of the Jedi (1983)- kullandığı ışın kılıcı, 3,6 milyon dolara (yaklaşık 3 milyon euroya) satıldı.

Star Wars filmlerinin en değerli ürünü oldu

Los Angeles'taki Propstore müzayedesinde ikonik kırmızı ışın kılıcı için yapılan kazanan teklif bu ürünü, gişe rekorları kıran film serisinin şimdiye kadar satışa sunulan en yüksek değerli ürünü yapıyor.

Işın kılıcı, Boba Fett'in plastik Star Wars aksiyon figürünü geride bırakarak zirveye yerleşti. Bu son derece nadir figür, geçen yıl 1,342 milyon dolara (yaklaşık 1,144 milyon euro) alıcı buldu.

Propstore satışa sunduğu 400'den fazla ürün arasında, Tobey Maguire'in 2002 filminde giydiği Örümcek Adam kostümünü 289.800 dolara (247.200 euro), Harry Potter filmlerindeki 9 3/4 Peron tabelasını 138.600 dolara (118.260 euro), Siyah Giyen Adamlar (1997) filminde kullanılan sinir analiz cihazını 315.000 dolara (268.776 euro), bu yıl 50. yılını kutlayan Steven Spielberg'in Jaws (1975) filminde kullanılan köpekbalığı dişli klaketini ise 94.500 dolara (80.575 euro) sattı.

"Tüm film koleksiyonculuğu dünyası için bir dönüm noktası"

Propstore COO'su Brandon Alinger şunları söyledi:

"Bugünkü sonuç, sadece Propstore için değil, tüm film koleksiyonculuğu dünyası için bir dönüm noktası niteliğinde. Sinema tarihinin en büyük destanlarından birinin sembolü olan bir Star Wars ışın kılıcının, serinin şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli parçası haline geldiğini görmek inanılmaz derecede özel. Bu, Star Wars'un kalıcı kültürel gücünü ve bu eserleri modern mitolojinin mihenk taşları olarak gören hayranların ve koleksiyoncuların tutkusunu yansıtıyor."