Darüşşafaka, kültür ve sanatta da değer yaratıyor

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, KİTAP'ın Ağustos ayı kapağında yer alıyor. Bu kez eğitime sunduğu değerli katkılarıyla değil, kültür ve sanat hizmetleriyle çıkıyor KİTAP'ta okurlarının karşısına. İlkelerinden ödün vermeden, bağışlarla yürüttüğü sistemleri sayesinde anne veya baba kaybı yaşamış binlerce çocuğa eğitim imkânı sağlayan Darüşşafaka, sanat ve kültürel yaşama katkılarıyla da şükranla anılmayı hak ediyor. 59 yıldan bu yana Türk edebiyatının sembollerinden Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinin telif hakkı sahibi olan ve Sait Faik Hikâye Armağanı’nı sürdüren Darüşşafaka’nın kültür-sanat aktivitelerini, hizmetlerini KİTAP dergisinin Ağustos sayısının kapağı olarak hazırladık. Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Oğuz Güleç, “Darüşşafaka tarihi boyunca ülkenin kültür, sanat ve yazın dünyasında önemli çalışmalara imza atmış bir kurumdur” diyor.

Tam 40 sayfa okurlarının karşısına çıkan KİTAP’ta başka neler var?

Osman S. Arolat, Arolat’ın Kitaplığı’nda eğitim aldığı yerli ve yabancı hocaları ile ilgili kitaplar hazırlayan Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın Ülgener Yazıları adlı eserinden söz ediyor. Yazar, 2006’da Derin Yayınları tarafından hazırlanan eserde, Sabri F. Ülgener’in yaşam öyküsü ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktarıyor.

Rüştü Bozkurt Kitapla Adım Adım köşesinde, Siddhartha Mukherjee imzası ile yayımlanan GEN kitabını konu ediniyor. Domingo Yayınevi’nden çıkan 600 sayfalık kitap, Cem Duran’ın çevirisiyle dilimize aktarılmış.

Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı’da çok ilgi uyandıran Oppenheimer filminin hatırlattığı kitaplara yöneliyor. II. Dünya Savaşı sırasında Los Alamos Laboratuvarı'nı yöneten, ilk nükleer silahın yaratıldığı araştırma Manhattan Projesi’ndeki rolü ile atom bombasının babası olarak tanımlanan Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’i konu alan film üzerinden iki kitabı aktarıyor Ceylan okurlarına. Birincisi Türk hukuk dünyasına büyük katkı sunan Prof. Dr. Ernst E. Hircsch’e ait, çevirisi Fatma Suphi tarafından yapılan Anılarım/Kayzer Dönemi, Weimer Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi adını taşıyor. Diğer ise Oppenheimer’in yaşamını konu alan Kai Bird ve Martin J.Sherwin imzalı, Uğur Gülsün çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan Amerikalı Prometheus. Bu arada belirtelim, Denizli Sanayi Odası’nın bir dönem önceki başkanı, Erbakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaretinde epey yankı uyandıran filmi izlediğini ifade ederek, 1960’lı yılların sonunda İstanbul’da Oppenheimer’ın oyununun da tiyatrolarda sahnelendiğini dile getiriyordu.

Mustafa Kemal Çolak, Bir Kitap köşesinde yaşamına giren kimi öğretmenler eşliğinde anılar yolculuğuna çıkıyor. İdealist bir öğretmenin, 1960’larda geçen olaylar eşliğinde yaşamından kesitler aktardığı İleri Köy Peşinde kitabı hatırlatıyor, öğretmenlerle geçen anılarını Çolak’a. Yazar Zeki Sarıhan, Fatsa’da 1965-1968 yılları arasında geçen anılarını, Literatür Yayınları tarafından yayınlanan 160 sayfalık kitabında bir araya getiriyor.

Faruk Şüyün, Portreler’de gazeteci-yazar Güngör Uras’a ilişkin duygularını aktarıyor okurlarına. ‘Aramızdan ayrılalı beş yıl geçti’ başlığını taşıyan yazısında Şüyün, Güngör Uras’ın mesleğine katkılarını aktarırken, imza attığı 20’ye yakın kitap içinden birkaçını öne çıkarıyor. Şüyün, kaybettiğimiz değerli iki ismi daha anıyor: Safa Önal ve Baha Boduroğlu ile ilgili anılarını Kopuk Kopuk’ta dile getiriyor.