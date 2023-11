David Bowie'nin el yazısı şarkı sözü açık artırmaya çıkıyor

İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri, ölümünden yedi yıl sonra açık artırmaya çıkarılıyor.

2016'da 69 yaşında karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Bowie'nin "Rock 'n' Roll Suicide" ve "Suffragette City" adlı eserlerinin el yazısıyla yazılmış sözlerinin, açık artırmada 126 bin dolara kadar alıcı bulma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Bu iki şarkı, Bowie'nin 1972 tarihli "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" adlı albümünde yer alıyor. Bowie'nin düzeltmelerini, taslaklarını ve notlarını içeren sayfa, yarın Omega Müzayede Evi aracılığıyla satışa sunulacak.

Müzayedede satılacak hatıra eşyalar, bir serginin parçası olarak 2013'ten 2018'e kadar dünyanın farklı yerlerinde sergilenmeden önce Londra'daki V&A Müzesi tarafından sergilendi.

David Bowie'nin “Starman” adlı şarkısına ait el yazısı sözler, daha önce 208 bin dolara alıcı bulmuştu.

Geçen yıl Bowie'nin müzik katalogu, Warner Chappell Music tarafından 250 milyon dolara satın alınmıştı.