dDf kurucu ortağı Arhan Kayar hayatını kaybetti

Kurucusu olduğu Dream Design Factory, direktörü olduğu Istanbul Design Week ile kreatif endüstrilerin önemli isimleri arasında yer alan mimar Arhan Kayar önceki gün kalp krizi geçirdi.

Liv Hospital'e kaldırılan ve duran kalbi tekrar çalıştırılan Kayar, yoğun bakıma alındı ancak bu sabah maalesef yaşamını yitirdi.

Cuma günü toprağa verilecek

64 yaşındaki Kayar’ın cenazesi cuma günü, cuma namazını müteakip Bebek Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayar, İstanbul Modern’in Gala Modern gecesinin organizasyonunu üstlenmişti.

Kayar, son olarak Hürriyet Gazetesi yazarı İhsan Yılmaz ve İstanbul Modern'in kurucusu Oya Eczacıbaşı ile düzenlediği Gala Modern gecesinden fotoğraf paylaşmıştı.