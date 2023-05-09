Demirkubuz'un "Hayat" sergisi, ziyarete açıldı

Sanat yönetmenliğini Ebru Yılmaz'ın üstlendiği, yönetmen Zeki Demirkubuz'un ilk kişisel fotoğraf sergisi "Hayat", Müze Gazhane'de ziyarete açıldı.

Tuhaf, İBB Miras ve İBB Kültür ortaklığıyla düzenlenen ve Demirkubuz'un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya üstlendi.

Açılışta konuşan usta sinemacı Demirkubuz, sergiye bir buçuk yıldır hazırlandıkların belirterek, "Fotoğraf denilen şey, daha doğrusu anlam denilen iş, gerçekten sonsuz. Her şekli var. Ortalıkta buna dair bir sürü iddia, olgu var. Ben bütün bunların arasında bana ait olanı, bende bir hayat duygusu uyandıranı ortaya çıkarmak istedim." dedi.

Demirkubuz, 10-12 yıl önce fotoğraf çektirmekten ve çekmekten hoşlanmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hatta nefret ederdim fotoğraf çektirmekten. Hala öyle bir duygum var. Ama çocukluğumda benim hiç fotoğrafım yoktu. Bir tane 40 kişinin içinden çok küçük bir fotoğrafım vardı. Kızım doğduğu zaman onu çekmeye başladım. Aslında tek ilişkim buydu ve onu nefret ettirinceye kadar 'Benim fotoğrafım yok onun olsun.' diye başladı iş. Sonra yürümeye başladım. Forrest Gump gibi inanılmaz yürüyüşler yaptım. Sonra bununla yetinmedim. Gezmeye, şehirlere, başka ülkelere gitmeye başladım ki yolculuktan nefret ederdim. Sonra 'Ben buraları niye çekmiyorum.' filan dedim. Elime bir-iki makine geçti onlarla çekmeye başladım. Sonra o büyüdü, büyüdü başka bir şeye, bir sergiye dönüştü. Umarım bunu becerdiğimi düşünürsünüz."

Tam bir kolektifle ortaya çıkardıkları bir işle sizleri karşılamış olduk

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da sergide emeği geçenlere işaret ederek, "Bugün sevgili Zeki Demirkubuz hocamızın ve Nurhak'ın, Ebru'nun emekleriyle oluşmuş ve bizim İBB Miras ve İBB Kültür ekibinin yan yana gelerek tam bir kolektifle ortaya çıkardıkları bir işle sizleri karşılamış olduk. Bunda bize çıkabilecek bir ödev var. Türkiye tekrar yeni olan bir şeyi konuşuyor ama eski bir şeyi keşfederek konuşuyor. O da apaçık kolektif enerji, yan yana gelme, birlikte üretip onun mutluluğunu tatma pratiği." diye konuştu.

Çok güzel bir sergiyle karşı karşıya olduklarını aktaran Polat, "Sevgili Zeki Demirkubuz son 10 yılını verdiği, kendi gözünden, kendi vizöründen gördüğü hayatı yansıtıyor. Bu bakımdan hem bu şehir hem de bu şehrin insanları tekrar hayatı görmek, düşünmek ve bir bahçede hayatla karşılaşmak adına anlamlı bir buluşma gerçekleştirmiş oluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Bu sergiyi kamusal bir şekilde yapmak istedik

Küratör Nurhak Kaya ise Demirkubuz'la yaklaşık 10 yıldır yakın dost olduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Türkiye'de sözünün hakkını veren çok istisna insanlardan biridir. Zeki ağabeyin çok sevdiğim sözlerinden biri var. Diyor ki, 'irfan ne kadar şüphedeyse cahil o kadar kendinden emin'. Yaklaşık 14 yıldır fotoğraf çekiyor Zeki ağabey. 5-6 yıldır da tüm gezilerine eşlik etme şansına kavuştum ve dedim ki Zeki ağabey bunlar bir sergiye dönüşmeli. Bu hikayedeki cahil ve kendinden emin insan ben oluyorum, şüphede ve irfan sahibi insan da Zeki ağabey oluyor bir anlamıyla. Bir yola girdik. Bu sergiyi kamusal bir şekilde yapmak istedik. İstedik ki kültür şehre yayılsın. İstedik ki birçok insanın dahil olabileceği bir yapı kuralım. Bir yıllık çalışma sonucunda ilk gün ne hayal ettiysek bugün o hayali gerçekleştirme şansına sahip olduk hep birlikte."

Yaklaşık 14 yıl önce başladığı fotoğrafçılığa, başta Türkiye olmak üzere Japonya, Meksika, Amerika ve birçok farklı ülkede yaptığı çekimlerle devam eden Demirkubuz'un 2009'dan bu yana çektiği 78 fotoğraf sergide görülebilecek.

"Hayat" sergisi 9 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.