Denizlerin kanayan yarası terk edilmiş ağların filmine Cannes’ten iki ödül

MEHMET KAYA/ANKARA

Reklam ve kurumsal filmlerin en prestijli ödüllerinden olan Cannes Lions’ta, Hayalet Ağlar filmi (İng: Ghost Town) tasarım dalında altın, açıkhava özel tasarım bölümünde ise bronz aslan ödülü aldı. Film, CarrefourSa’nın deniz yaşamı ve balıkçılığı daha sağlıklı ve çevreci hale getirme amacını taşıyan programı kapsamında yapılmıştı. Filmin yaratıcısı ise TBWA İstanbul.

Yönetmen Yiğit Karagöz, etkileyici ve oldukça büyük bir yapım olan filmi EKONOMİ’ye anlattı. Fikrin gelmesiyle heyecanlandığını ve çalışmaya başladığını vurgulayan Karagöz, “Su altında olan bir olayı, yeryüzünde ilgi çekici şekilde görselleştirmemiz, aynı durumu insanlara deneyimletmemiz gerekiyordu. Nasıl olabilir? Sonuçta tonlarca su altında bırakılmış ölü ağlardan bulduk, topladık. Su altında oluşan görüntünün estetik bir yönü yok ama hayalet kasaba hissiyatında olması önemliydi. Terk edilmişlik, su altındaki hüznü o şehre, köye yansıtmak gerekiyordu. Anahtar kelimeler hüznü oluşturmak, kasvet çökmesi, terk edilmişlik hissiyatını alışı nasıl oluşturabiliriz baktık” dedi.

Hayatı öldüren ağların etkisi yansıtıldı

Filmde, su altına terk edildiğinde hayatı öldüren ağların yaşamı yoketme hissini yansıttıklarını ve bu yolla anlatım sağladıklarını belirten Yiğit Karagöz, film için ciddi bir teknik ön çalışma yürütüldüğünü, hayalet kasabanın ağlarla donatılması öncesinde üç boyutlu tarama yaparak planlama yaptıklarını kaydetti.

Görsel tasarımı oluşturmak için topladıkları verilerle çalıştıklarını, sanal tasarımlar ve yapay zekadan destek alarak görselleştirme ve modelleştirme yaptıklarını anlatan Karagöz en etkili şekilde görsel oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Tonlarca ağın, görsel anlatım için elden geçirilerek sahada, büyük bir alanda kullanıldığını söyleyen Yönetmen Yiğit Karagöz anlatıma katkısını şöyle anlattı:

“İnsanın güzellik arayışı her zaman olduğu için, bu ne kadar hayalet bir şehir de olsa, insanın gözüne biraz hitap etmesi gerekiyordu. Ağyanı asma işleminde bizim sanatsal dokunuşlarla o deneyimi yaşatmaya çalıştık. Sanatsal dokunuştan kastım, ağların içerisinde tüneller oluşturduk. Büyük arabalar, kayıklar, sanki bir kıraathane ekledik. Bunların hepsi böyle bir an olmuş ve her şey yok edilmiş, terk edilmiş anı resmediyordu. Büyük bir enstalasyon oldu, İnsanların; “evet, su altında böyle bir şeye maruz kalıyor balıklar’ demesini sağlayan bir büyük bir enstalasyon oluşturduk.”

Karagöz, filmin eski balıkçılığa olan özlemi de yansıttığını, gençlerin bu işe bakmamasından kaynaklı durumu da aktardığını vurguladı.

Hayalet Ağlar Filmine CarrefourSA Youtube kanalından ve Yiğit Karagöz’ün internet sitesinden erişilebiliyor.