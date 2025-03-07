Vehbi Koç Vakfı'nın desteğiyle Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür editörlüğünde hazırlanan "Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" kitabı, Umut Kent Çalıştayı'nda tanıtıldı. Deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceği konusunda bilimsel ve somut çözüm önerileri sunan kitap, "Depremde yıkılmak kader değil, bilimle önlenebilir!" mesajını birçok farklı alandan uzmanın görüşüyle aktarıyor.

Kitapla ilgili bilgilerin paylaşıldığı çalıştayda, Koç Topluluğu'nun 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 5 ilde hayata geçirdiği "Umut Kentler"in modelinin etki ve analiz raporları da aktarıldı.

Vehbi Koç Vakfı'nın desteklediği ve Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür'ün editörlüğünde hazırlanan "Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" kitabının lansmanı, ANAMED Beyoğlu'nda düzenlenen Umut Kent Çalıştayı'nda gerçekleştirildi. Çalıştayda ayrıca Koç Topluluğu'nun 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu "Umut Kentler'e" ilişkin hazırlanan raporlar da paylaşıldı.

Oğuz Toprakoğlu: VKV Afet Fonu'na yapılan bağışlar, afet sonrası iyileşme sürecine önemli bir destek sağladı

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Koç Topluluğu çalışanları ve Topluluk şirketleri tarafından Vehbi Koç Vakfı'na yapılan bağışlar, afet sonrası iyileşme sürecine önemli bir destek sağladı. Vehbi Koç Vakfı olarak bu bağışlar ile, Koç Holding'in, Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 2023 yılının yaz aylarında hayata geçirdiği ve bugün yaklaşık 20 bin kişiye barınma imkânı sunan Umut Kentler'deki 0-18 yaş aralığındaki depremzede çocuklar ve gençler için eğitim ve gelişim desteği sunduk. Çocuklara ve gençlere burs imkânı sağlayarak, sınava hazırlık kursları, eğitim koçluğu, eğitim materyalleri ve spor malzemeleri gibi çeşitli desteklerle onların geleceğini güvence altına almayı amaçladık. Çalışmalarımızı, alanında uzman sivil toplum kuruluşları, Koç Gönüllüleri, yerel yönetimler ve Vehbi Koç Vakfı kurumlarıyla iş birliği içinde yürütüyoruz."

Toprakoğlu, kuruluşundan itibaren destekledikleri bir kurum olan Bilim Akademisi'nin, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 16 akademisyenin bilgi ve önerilerini içeren "Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" adlı kitabını yayımladığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Kitabın editörlüğünü, ülkemizin deprem konusunda en yetkin isimlerinden biri olan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür üstlendi. Bilimsel bilgiyi uygulanabilir bir yol haritasına dönüştüren bu kıymetli çalışmaya, Vehbi Koç Vakfı olarak destek olduk. Bu kitap, kamu ve özel sektör yöneticilerinin, okul ve hastane gibi kritik kurum yöneticilerinin ve her bilinçli vatandaşın başvurabileceği önemli bir kaynak niteliğindedir."

Çalıştayda yaptığı konuşmada, depremin zamanını ve yerini tahmin etmeye odaklanmak yerine, kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin, halkın bilinçlenmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bilim Akademisi Başkanı Hakan Orer ise, bilim ile toplumsal refah arasındaki bağın yeterince güçlü kurulamadığını, bu nedenle benzer felaketlerin tekrar yaşandığını ifade ederek, bilim okuryazarlığının artırılmasının önemine dikkat çekti ve bu süreçte bilim akademilerinin kritik bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

"Depremde yıkılmak kader değil, bilimle önlenebilir!"

"Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" kitabında deprem dirençli kentlerin nasıl oluşturulacağı ve bilime dayalı çözüm önerileri sunuluyor. Depreme karşı sadece bina dayanıklılığı değil, aynı zamanda yönetim, ekonomi, halkın bilinci, altyapı ve çevre gibi farklı bileşenlerin birlikte güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'nin depremselliği hakkında detaylı bilgiler de içeren kitapta, hukuk, ekonomi, psikoloji, çevre ve inşaat mühendisliği gibi birçok farklı alandan uzmanların görüşleri ve somut önerileri de bir arada sunuluyor. "Depremde yıkılmak kader değil, bilimle önlenebilir!" mesajının aktarıldığı kitap iki bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde "Deprem Gerçeği ve Dirençli Kentler" konusu ele alınırken, ikinci bölümde ise "Ön Hazırlık ve Kent Bileşenlerinin Güçlendirilmesi" konusunda detaylı bilgiler veriliyor. İkinci bölümde ise "Ön Hazırlık ve Kent Bileşenlerinin Güçlendirilmesi" başlığı altında farklı alanlardan 16 yazar güçlendirmenin adımları konusunda somut önerilerini paylaşıyor.

Umut Kentler ile ilgili araştırma ve analizler aktarıldı

Çalıştayda, antropolojik çalışmalar yürüten Mud on Shoes'un "Umut Kentler'de Yaşam Etki Raporu", Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) "Vehbi Koç Vakfı Afet Fonu Yatırımlarının Sosyal Getirisi 2023-2024 Analiz Raporu", Porta Eğitim ve Danışmanlık'ın ise "Umut Kentler Psiko-Sosyal Destek Programı Değerlendirme Analiz Raporu" çalışmalarının detaylarını aktardığı panelin yanı sıra, "Geçici Barınma Çözümlerinde Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İş birliği Modeli olarak Koç Topluluğu Umut Kentleri" konulu bir atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Umut Kentler bölge halkına geniş kapsamlı destek sunuyor

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki ihtiyaçları göz önüne alarak Koç Holding'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Topluluk Şirketleri ve Vehbi Koç Vakfı ile birlikte AFAD koordinasyonunda, kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle hayata geçirilen Umut Kentler projesi, Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 20 bin kişiye barınma imkânı sağlıyor. Eğitimden istihdama, sosyal hizmetlerden gelir getirici faaliyetlere kadar geniş kapsamlı destekler sunarak bölge halkının geleceğe umutla bakmasını hedefleyen Umut Kentler'de çocuklar, eğitim desteğiyle akademik başarılar elde ederken, spor okulları aracılığıyla kendilerini keşfetme fırsatı buluyor. Kadınlar tekstil atölyelerinde üretime katılırken, gençler Koç Topluluğu şirketlerinde istihdam edilerek hayatlarını yeniden inşa ediyor. Koç Gönüllüleri, çocukların eğitimine destek olmaktan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok alanda aktif rol alarak dayanışmanın gücünü ortaya koyuyor. Vehbi Koç Vakfı'nın sunduğu burslar ve eğitim destekleri binlerce çocuğa ulaşıyor. Umut Kent projesi, ulusal ve uluslararası platformlarda takdir görerek dayanışma ve sürdürülebilir çözüm üretme konusunda ilham verici bir model oluşturuyor.