Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Eskişehir'de konser verdi

Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile Vehbi Koç Kongre Merkezinde farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro sahne aldı.

Koro, depremlerde hayatını kaybeden koro üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi.

Bazı şarkılarda, depremlerde zarar gören illerden görüntülerin gösterildiği sırada dinleyiciler gözyaşlarını tutamadı.

Antakya Medeniyetler Korosu türkü, deyiş, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendirdi.

Koro "Dayanışma Konserleri"ni Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa'da da verecek.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, konserin ardından yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 30 bin depremzedenin ağırlandığını belirterek, oda olarak depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.