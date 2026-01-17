Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk, Bakan Danışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının yer aldığı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı.

Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası tecrübesi ve sahne deneyimiyle Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Sağtürk, iki yılı aşkın süredir yürüttüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni görevine başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından gerçekleştirilen atamayla Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını bakan danışmanı olarak sürdürecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Ersoy, bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Sağtürk'e teşekkür ederek, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.