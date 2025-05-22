Dilovası Kaymakamlığı’ndan İstanbul’a kültür gezisi

İstanbul programının ilk durağı Beyazıt Meydanı'ndaki Türk Edebiyat Vakfı oldu. Burada düzenlenen söyleşi programında konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, eğitimin kendileri için en öncelikli ve esaslı mesele olduğunu vurgulayarak "Eğitimde bir gencimizi bile feda edemeyiz. Bu

amaçla başlattığımız 'Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devam Ettirilmesi ve İşe Yerleştirilmesi Projesi' ile gençlerimizin yeniden okula kazandırılması ve hayata tutunmasını sağlayacak önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu projemizin ilk gezisini de İstanbul'a gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Hedeflerinin Dilovası'nı eğitimde marka bir kent haline getirmek olduğunu belirten Kaymakam Kubilay, "İlçemizi eğitimde marka kent haline getireceğiz. Her zaman dediğim gibi başarı tatlıdır ama ter kokar. Onun için çok çalışacağız, gayret

göstereceğiz," ifadelerini kullandı. Kaymakam Dr. Metin Kubilay konuşmasında projeye verdikleri desteklerden dolayı özellikle "eğitim gönüllüsü" olarak tanımladığı Dilovası Belediyesi’ne ve Makine

İhtisas OSB yönetimine teşekkürlerini iletirken, Türk Edebiyat Vakfı yöneticilerine de öğrencilere yönelik hazırladıkları program ve ev sahiplikleri için şükranlarını sundu.

Söyleşide Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Şair, Eğitimci ve Yazar Serhat Kabaklı, öğrencilerle bir araya geldi. Kabaklı; kitap okumanın bireyin ufkunu genişletmesi, analitik düşünme becerilerini geliştirmesi ve farklı bakış açıları kazandırması gibi çok yönlü faydalarına

değinmiştir. Eğitimin ise sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda karakter gelişimi, topluma faydalı bireyler yetiştirme ve milli değerlere sahip çıkma noktasındaki kritik önemini vurgulamıştır. Konuşmasında Türk Edebiyatı Vakfı’nın kuruluş sürecini, amaçlarını ve Türk kültürüne katkı sağlayan

yayın ve etkinlikleri hakkında da detaylı bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Öğrenciler, bu tarihi yapının mimarisini, sanatsal özelliklerini ve Türk-İslam tarihindeki eşsiz önemini rehber eşliğinde öğrenerek manevi bir atmosferde vakit geçirdiler.

Sultanahmet Meydanı ve Sultanahmet Camii: Tarihi yarımadanın bu önemli merkezinde, öğrencilere meydanın tarihi, çevresindeki anıtlar ve Sultanahmet Camii'nin mimari özellikleri, kültürel ve tarihi bağlamı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı

Öğrenciler, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı olayları, milletin gösterdiği kahramanlığı ve demokrasinin önemini hem Şehitler

Anıtında hem de Müzedeki görsel ve işitsel materyaller aracılığıyla daha yakından tanıma fırsatı buldu. Program sonunda Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay etkinliğin genç bireylerimize moral ve motivasyon sağladığını vurgulayarak projeye katkı sunan ve destek veren başta Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu olmak üzere kuruluşlara ve kişilere teşekkür etti.