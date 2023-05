Disney onayladı: 20 yıl sonra geri dönüyor

Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan, bedenlerini ilk kez değiştirmelerinden tam 20 yıl sonra Disney'in Çılgın Cuma 2 (Freaky Friday 2) için geri dönüyor.

64 yaşındaki Curtis, 2003 yapımı filmin 20. yıldönümünde New York Times'a devam filmi hakkında konuşmuş ve devam filminin gelebileceğini söylemişti. Şimdiyse Hollywood Reporter, Elyse Hollander'ın senaryosunu yazdığı devam filminin çekileceğini doğruladı.

Defalarca sinemaya uyarlandı

Çılgın Cuma, Mary Rodgers tarafından 1972'de kaleme alınan ve bir günlüğüne bedenlerini değiştiren bir anne ve kızı konu alan romandan beyazperdeye uyarlandı.

Hikaye ilk olarak 1976'da başrollerinde Barbara Harris'le Jodie Foster'ın anne ve kızı canlandırdığı aynı adlı filme hayat verdi.

Daha sonra 1995'te başrollerini Shelley Long ve Gaby Hoffman'ın paylaştığı bir Disney filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkan Çılgın Cuma, 2003'teyse Jamie Lee Curtis ve Lindsay Lohan'in anne-kızı canlandırdığı ikonik filme dönüştü.

160 milyon dolarlık hasılat

Curtis-Lohan filmi bir klasik olarak kabul edilirken, sadece 20 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 160,8 milyon dolar kazanarak Lohan'in film kariyerinin başlamasına yardımcı oldu.

Yıllardır bir devam filminden söz ediliyordu ve özellikle Curtis, röportajlarında devam filmi olasılığını gündeme getiriyordu.

Curtis 26 Şubat'ta Yapımcılar Birliği Ödülleri'nde Variety'ye verdiği röportajda "Bu olacak" demişti.

"Resmi olarak bir şey olduğunu söylemeden, şu anda size bakıyorum ve 'Elbette olacak' diyorum. Olacak."

Lindsay Lohan de New York Times'a yaptığı açıklamada devam filmine sıcak baktığını dile getirmişti.

"Jamie ve ben, ikimiz de buna açığız, o yüzden işi ehline bırakıyoruz. Biz sadece insanların kesinlikle bayılacağı bir şey yapmak istiyoruz."

Jamie Lee Curtis, bu yıl Her Şey Her Yerde Aynı Anda'yla (Everything Everywhere All At Once) ilk Oscar ödülünü kazanmıştı.